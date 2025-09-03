В Белгородской области мужчина избил жену ноутбуком за просмотр сериала
В Белгородской области мужчина избил супругу за просмотр сериала ночью. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент случился в городе Губкин. Семейная пара распивала алкоголь, после чего 40-летний мужчина лег спать. Его 47-летняя жена не смогла уснуть, поэтому включила на ноутбуке сериал.
Через некоторое время супруг проснулся и начал ругаться на женщину за поздний просмотр картины. За это он выхватил ноутбук и ударил им пострадавшую по голове.На место вызвали силовиков и медиков, так как жительнице потребовалась помощь врачей.
Супругу грозит до двух лет лишения свободы. В отношении него заведено дело за причинение легкого вреда здоровью.
