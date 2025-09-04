Заманил историей о больном котенке: женатый извращенец из Уссурийска изнасиловал и убил 8-летнюю Настю Луцишину, подробности

04 сентября 2025, 08:41

Фото: istockphoto / feri ferdinan

В феврале 2013 года Уссурийск потрясла трагедия, которая на долгие годы осталась в памяти жителей. Восьмилетняя школьница Настя Луцишина пропала всего в ста метрах от собственного дома. Четыре дня её искали сотни людей, но финал истории оказался страшнее любых догадок. Подробнее о происшествии и о том, что случилось с маленькой Настей, расскажет «Радио 1».





Исчезновение школьницы Поиски пропавшего ребёнка

Расследование и «чёрное такси» «Монстр в маске семьянина» Как преступник заманил ребёнка: история о котёнке Суд и приговор

Настя Луцишина (фото: кадр из программы «СЕГОДНЯ»)



