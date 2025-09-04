Заманил историей о больном котенке: женатый извращенец из Уссурийска изнасиловал и убил 8-летнюю Настю Луцишину, подробности
В феврале 2013 года Уссурийск потрясла трагедия, которая на долгие годы осталась в памяти жителей. Восьмилетняя школьница Настя Луцишина пропала всего в ста метрах от собственного дома. Четыре дня её искали сотни людей, но финал истории оказался страшнее любых догадок. Подробнее о происшествии и о том, что случилось с маленькой Настей, расскажет «Радио 1».
Трагедия в Уссурийске: убийство восьмилетней Насти ЛуцишинойНастя Луцишина училась во втором классе школы №131, занималась лёгкой атлетикой, любила рисовать и играть с друзьями. Семья жила в районе железнодорожной Слободы — тихом и спокойном месте, где, казалось, все друг друга знают. 19 февраля 2013 года девочка отправилась на тренировку в спортсекцию. Обычно её забирала бабушка, но в тот день занятия закончились на десять минут раньше. Настя решила дойти домой сама. Это решение стало роковым: ребёнок исчез буквально у порога родного двора.
Исчезновение школьницыКогда бабушка пришла в школу, внучки уже не было. Она обыскала всю территорию, опросила учителей, но никто не видел девочку. Родители, вернувшись с работы, тоже не нашли Настю ни дома, ни у друзей, а ее телефон был отключен. Вечером семья обратилась в полицию. С этого момента начался отсчёт мучительных четырёх суток, наполненных страхом, надеждой и отчаянием.
Поиски пропавшего ребёнкаНовость о пропаже ребёнка разлетелась мгновенно. В поисках участвовали полиция, спасатели и сотни добровольцев. Более 800 человек прочёсывали район: подвалы, чердаки, заброшенные дома, канализационные люки. Проверяли даже городское кладбище. Старшеклассников из Настиной школы тоже привлекли к поискам — подростки вместе со взрослыми искали пропавшего ребёнка. В социальных сетях распространяли ориентировки, водителей просили проверить записи с видеорегистраторов. Власти назначили награду — 650 тысяч рублей за любую информацию.
Город охватила паника: родители боялись отпускать детей одних, поползли слухи о маньяке. 23 февраля поиски закончились. Местный житель, выгуливавший собак, обнаружил тело девочки в поле у дороги на село Баневурово — в 15 километрах от дома. На теле были следы насилия и тяжёлых травм. Стало ясно: ребёнка похитили и убили.
Расследование и «чёрное такси»Расследование взяли под контроль лучшие следователи из Москвы. Сложность заключалась в том, что у школы не было камер. Следователи обратились к автомобилистам за записями с регистраторов. Ключевой уликой стало чёрное такси, замеченное рядом со школой. На одном из видео зафиксирован момент, как водитель подзывает девочку, и она садится в машину. Вскоре установили личность таксиста — 28-летний Анатолий Тропко.
«Монстр в маске семьянина»Тропко был женат, работал в такси, коллеги называли его «спокойным и неконфликтным». В день его задержания жена родила ему дочь. Пока весь город искал пропавшего ребёнка, он готовился стать отцом. Никто не мог поверить, что он причастен к трагедии. Однако улики не оставили сомнений. В машине нашли следы Насти, а дома — нож, ставший орудием преступления.
Как преступник заманил ребёнка: история о котёнкеНа допросах Тропко признался. По его словам, мысль о преступлении возникла спонтанно, когда он увидел девочку у школы. «Бес попутал», — говорил он. Чтобы заманить Настю, он придумал историю о якобы больном котёнке, которому нужна помощь. Девочка поверила и села в машину. В безлюдном поле он попытался надругаться над ребёнком. Когда Настя стала кричать, он достал нож и убил её.
Суд и приговорСуд состоялся в феврале 2014 года. Тропко предъявили обвинения в похищении, покушении на изнасилование и убийстве малолетней с особой жестокостью. Экспертиза признала его вменяемым. Его приговорили к 24,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также он обязан выплатить семье девочки 2 миллиона рублей компенсации, а его автомобиль был конфискован.
Прощание с Настей прошло 1 марта 2013 года. Тысячи жителей Уссурийска пришли проводить девочку. Траурная процессия прошла мимо её школы, где прозвенел последний звонок в память о Насте. Все деньги, собранные для семьи, Луцишины передали школе. На них установили систему видеонаблюдения, чтобы подобное больше не повторилось.