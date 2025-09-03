Россиянин с комплексом из-за роста похищал кенгуру, чтобы с ними общаться

03 сентября 2025, 16:49

В Калужской области серийного похитителя кенгуру признали невменяемым

Фото: Istock/Pattanaphong Khuankaew

В Калужской области суд вынес решение о невменяемости 32-летнего мужчины, обвиняемого в серии краж кенгуру. По информации прокуратуры региона, фигуранту дела назначено принудительное лечение в психиатрическом стационаре.