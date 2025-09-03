Россиянин с комплексом из-за роста похищал кенгуру, чтобы с ними общаться
В Калужской области суд вынес решение о невменяемости 32-летнего мужчины, обвиняемого в серии краж кенгуру. По информации прокуратуры региона, фигуранту дела назначено принудительное лечение в психиатрическом стационаре.
Как установили следствие и суд, в сентябре 2024 года житель Вологодской области, имеющий диагноз тяжёлого психического расстройства, незаконно проник на территорию зоопарка в Ярославле и похитил детёныша кенгуру. Впоследствии он совершил аналогичное преступление в зоопарке Жуковского района Калужской области, откуда вынес двух животных.
По данным правоохранительных органов, действия мужчины были мотивированы корыстными целями. Один из похищенных кенгуру погиб. Подозреваемый был задержан 4 октября. Согласно полученным сведениям, психическое расстройство у него было диагностировано ещё в детском возрасте. В суде он раскаялся в содеянном.
Читайте также: