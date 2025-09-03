В Новой Зеландии врач ввела дыхательную трубку в пищевод и погубила пациентку
В Новой Зеландии врач совершила ошибку и вместо дыхательного горла ввела интубационную дыхательную трубку в пищевод. Об этом пишет RNZ.
Трагедия произошла во время мастэктомии, которую проводили 73-летней пациентке с диагнозом рак груди в клинике Окленда. В течение 17 минут медицинский персонал не замечал, что что-то идет не так, пока у женщины не остановилось сердце из-за недостатка кислорода.
Хотя установку трубки выполняла младший врач, старший анестезиолог, доктор С., проигнорировал неоднократные просьбы проверить правильность процедуры, списав тревожные симптомы на бронхоспазм.
Оказалось, что сотрудница не смогла правильно интубировать пациентку, что привело к ее гибели. Уточняется, что это стало возможным из-за системных проблем в медицинском учреждении: отсутствия четкого протокола действий, слабой командной работы и недостаточного контроля за состоянием сложных пациентов.
Расследование выявило, что пациентка относилась к группе повышенного риска из-за ожирения, ранее перенесенных онкологических заболеваний и осложнений после предыдущих анестезий. На одной из предыдущих операций у нее уже наблюдался бронхоспазм, и доктор С. опасался, что после извлечения трубки не удастся ее повторно установить.
Родственникам погибшей женщины выплатили компенсацию.
