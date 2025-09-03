На свадьбе в Екатеринбурге отравились 15 человек, включая детей
В Екатеринбурге во время свадьбы произошло массовое отравление, передает E1.RU.
Инцидент произошел 29 августа во время торжества в зале Olymp Hall. Одна из гостей заявила, что у 15 человек, в том числе у троих детей, проявились симптомы отравления. Взрослые были доставлены в больницу №40, а дети — в медицинские учреждения №15 и №9. У большинства пострадавших диагностировали норовирусную инфекцию.
Администрация Olymp Hall утверждает, что не имеет отношения к произошедшему. Гости сообщили об отравлении через два дня после мероприятия, что позволяет предположить, что они могли заболеть в другом месте. Представители заведения подчеркнули, что все продукты закупаются в сетевых магазинах. При этом молодоженам вернули часть стоимости банкета.
Читайте также: