Зарезал мать, держал в заложниках ее 16-летнюю дочь и провел всю ночь с трупом: как мошенники заставили молодого футболиста убить бизнесвумен в Москве
14 марта в Москве жестоко расправились с 48-летней предпринимательницей Екатериной Ч. Женщину на глазах у 16-летней дочери зарезал 20-летний футболист Даниил Секач. Как добрый парень превратился в безжалостного убийцу, и кто еще оказался втянут в мошенническую игру — в материале «Радио 1».
Трагедия в квартире на Строгинском бульваре14 марта 2026 года в квартире на Строгинском бульваре убили 48-летнюю Екатерину Ч. Женщину жестоко избили и зарезали на глазах у ее 16-летней дочери. По версии следствия, школьница могла стать жертвой мошенников. Лжеправоохранители убедили ее, что для проведения обыска в дом нужно впустить их «сотрудника».
Преступник — 20-летний Даниил Секач — попросил подростка задержать мать. Когда женщина вышла, дочь во всем ей призналась. Между молодым человеком и хозяйкой квартиры началась борьба: он нанес Екатерине множественные удары и ножевые ранения, от которых она скончалась. После этого парень вскрыл сейф с несколькими тысячами долларов и инвестиционными монетами из драгоценных металлов.
Как установило следствие, по указанию кураторов он выбросил все похищенное в окно, где ценности подобрала 22-летняя москвичка, которая, по версии следователей, передала их организаторам. Сами убийца и посредница, предположительно, знакомы не были.
После расправы Даниил не покинул место преступления. Он всю ночь провел в квартире вместе с трупом Екатерины, удерживая ее несовершеннолетнюю дочь в заложниках. На следующий день, 15 марта, мошенники разрешили ему отпустить девушку и покинуть квартиру. Вскоре подозреваемого задержали на Новгородском шоссе, украденных ценностей при нем уже не было.
Следствие возбудило уголовное дело об убийстве, совершенном организованной группой из корыстных побуждений, и разбое в особо крупном размере. РИА Новости также упоминает статью о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней, однако подробности не приводит.
Кем была убитая: жизнь и карьера Екатерины Ч.По информации MSK1.RU, Екатерина Ч. родилась и выросла в Москве. В 2000 году окончила Российский химико-технологический университет имени Менделеева. Почти сразу после выпуска переехала в Новороссийск, где до 2012 года работала инженером химической лаборатории в «Черномортранснефти».
Уволившись, кардинально сменила карьерный вектор: стала ассистентом менеджера отдела рекрутинга в кадровом центре «Точка выбора». В 2013 году прошла переподготовку на специалиста по управлению персоналом в Российском государственном гуманитарном университете.
В 2015 году вместе с мужем переехала в ОАЭ. За рубежом семья прожила около четырех лет. По возвращении в Россию работала рекрутером в компании «Роситал», занимающейся строительством ЖК и торговых центров, а позже прошла курсы и устроилась риелтором в агентстве недвижимости «Высоцкий Эстейт». В 2024 году открыла собственное ИП по розничной интернет-торговле одеждой из хлопка, а также занялась волонтерством.
Муж Екатерины, Андрей, родился и вырос в Новороссийске, долгое время работал в «Черномортранснефти», а затем в Каспийском трубопроводном консорциуме. В момент убийства он находился в командировке в Иране. Он занимается геолого-разведочными и геодезическими работами, имеет гражданство ОАЭ. Супруги воспитывали двух дочерей, сейчас им 19 и 16 лет. Коллеги описывают погибшую как доброго, отзывчивого человека, хорошую жену и мать.
Кто такой Даниил Секач и как его обрабатывали мошенники20-летний Даниил Секач — уроженец Кисловодска, центральный защитник екатеринбургского «Урал-2», в команде числится с 1 января 2025 года. Раньше он занимался в академии столичного «Локомотива», юношеской команде «Ростова», ДЮСШ «Строгино» и «Мастер-Сатурн».
В клубе его характеризуют положительно: работящий, перспективный спортсмен. Партнеры по команде находятся в шоке и не могут поверить в произошедшее.
По версии следствия, Секач также попал под влияние мошенников. Ему позвонила незнакомая девушка и обманом вынудила сообщить персональные данные. После этого пришло сообщение о взломе «Госуслуг» и номер, по которому нужно было позвонить. Неизвестные, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов, пригрозили парню уголовной ответственностью и предложили «сотрудничество» — участие в оперативных мероприятиях.
Именно под этим предлогом 13 марта Секач приехал в квартиру на Строгинском бульваре с болгаркой, ломом и кувалдой, будучи уверенным, что участвует в законных действиях.
Обсуждение истории в «Пусть говорят»Мать Даниила Татьяна в студии программы «Пусть говорят» принесла извинения семье погибшей, а также заявила, что преступление совершили руками ее сына. По словам женщины, за три недели до убийства поведение Даниила стало подозрительным: он несколько раз звонил и спрашивал, не заказывала ли она что-нибудь. Татьяна описывает его как доброго и доверчивого парня, неспособного на жестокость.
Отец Даниила, не совладав с эмоциями, также принес извинения от имени сына, но подчеркнул, что настоящие преступники — те, кто им манипулировал. Он назвал себя самым близким другом сына, а также рассказал, что Даниила запугали пожизненным заключением из-за якобы переводов на Украину.
В эфире родные зачитали письмо, которое Даниил прислал им из СИЗО.
«Моя любимая семья, я вас очень сильно люблю. Мне безумно стыдно, прошу у вас прощения. Если сможете, простите меня. Со здоровьем все хорошо. Я боялся вам рассказать об этой ситуации. Все началось 18 февраля, поэтому я странно себя вел, не звонил, не отвечал на сообщения. Меня просто обманули — так сильно, что я теперь не знаю, как мне жить», — написал Секач.Письмо растрогало родных Данила — маму, папу и его возлюбленную, — они не смогли сдержать слез.
Эксперты в студии разошлись во мнениях: одни считают, что футболист не осознавал своих действий, и мошенникам удалось перестроить его сознание всего за три недели. Другие уверены, что даже при сильном запугивании человек должен отслеживать свое поведение и не может превратиться в «зомби».