Россиянин искал сожительницу и расстрелял квартиру с детьми
В Свердловской области суд вынес приговор Александру Бутко, который открыл стрельбу по квартире знакомой своей сожительницы. Об этом сообщили в судебной пресс-службе региона.
Мужчину признали виновным по статье о хулиганстве. Суд установил, что вечером 3 августа 2024 года Бутко, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к дому подруги своей сожительницы, полагая, что та может находиться у нее. Не убедившись в этом, он несколько раз выстрелил из пневматического пистолета по окнам квартиры.
В момент происшествия в квартире находились хозяйка, малолетние дети и несовершеннолетняя племянница. После стрельбы мужчина начал угрожать находившимся в доме людям, используя нецензурную брань.
По решению суда Бутко назначили наказание в виде 5,5 года лишения свободы.
