В Дагестане предпринимательницу оштрафовали за продажу поддельной косметики
Жительницу Дагестана оштрафовали на сумму более трех миллионов рублей за продажу контрафактной косметики бренда Vivienne Sabo. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.
Как оказалось, с марта 2024 по март 2025 года предпринимательница продавала через маркетплейс поддельные туши, помады и другие средства. Нарушение выявил правообладатель, проведя контрольную закупку и зафиксировав доказательства.
После этого компания обратилась в суд с требованием компенсации. Ответчица на заседание не явилась и свою позицию не представила.
Суд постановил взыскать с неё сумму, рассчитанную исходя из оборота продаж, увеличенного вдвое, а также назначил штраф. Общий размер выплат превысил три миллиона рублей без учёта судебных расходов.
Читайте также: