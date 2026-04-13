Достижения.рф

Зарезал родную бабушку, чтобы она не страдала: в Новосибирске подросток жестоко убил пожилую родственницу и хотел покончить с собой

Фото: istockphoto / tiero

30 июня 2019 года в Новосибирске произошло преступление, которое следователи и психиатры разбирали еще очень долго. Речь идет не просто о жестоком убийстве пожилой женщины. Ключевая деталь делает эту историю по-настоящему шокирующей: 70-летнюю пенсионерку убил ее же 16-летний внук Матвей (имя изменено), которого она воспитывала вместо его матери. Как развивались события и что подтолкнуло подростка к преступлению — в материале «Радио 1».



Семья и детство: бабушка вместо матери

Жизнь Матвея с раннего детства складывалась так, что главное место в ней заняла бабушка. Когда мальчику исполнилось два года, мать оставила его на попечение своих родителей. Об отце подросток ничего не знал.

Семья жила втроем: сам Матвей, его бабушка и дедушка. За несколько лет до трагедии дедушка скончался, и пожилая женщина осталась единственным близким человеком для внука.

В глазах окружающих Матвей выглядел обычным ребенком. Представители школы и надзорных органов характеризовали его положительно. Помощник прокурора Кировского района Дарья Добыш отмечала, что начальную школу подросток окончил на «хорошо» и «отлично», в старших классах учился удовлетворительно, занимался волейболом и защищал честь учебного заведения на соревнованиях.

Бабушка активно участвовала в его жизни: посещала родительские собрания, контролировала учебу и досуг. Семья состояла на учете в органах опеки, однако это было лишь формальностью, так как женщина стала внуку опекуном. Проверки инспекторов проходили без замечаний: условия проживания и воспитания ребенка соответствовали требованиям.

Двойная жизнь: поведение в реальности и в сети

Одноклассники и друзья не замечали в поведении Матвея тревожных сигналов. Для них Матвей оставался типичным подростком: проводил время с друзьями, интересовался девушками, занимался спортом. Никто не мог даже представить, что на самом деле творилось в голове у юноши.

В интернете же он выглядел иначе. Его страницы в социальных сетях содержали депрессивные публикации. Он часто скрывал лицо на фотографиях, размещал высказывания о неразделенной любви и сложностях в дружбе.

Фото: istockphoto / eranicle
Создавалось впечатление, что Матвей переживает внутренний кризис, но не делится этим ни с друзьями, ни с близкими. Особое внимание следователей привлекла последняя запись, опубликованная незадолго до трагедии. Подросток написал короткое «Пока», сопроводив его улыбающимся смайликом.

Ход событий: трагический выбор

30 июня 2019 года Матвей принял решение покончить с собой. Однако в момент, когда он уже был готов реализовать задуманное, он задумался о судьбе своей бабушки.

Подросток опасался, что пожилая женщина не переживет его смерти. По версии следствия, подросток испугался, что потеря внука может вызвать у нее тяжелое заболевание, например инсульт, и при этом за ней некому будет ухаживать. Эти опасения усиливались воспоминаниями о смерти дедушки, после которой он стал для бабушки единственной опорой.

В результате подросток пришел к трагическому выводу: чтобы избавить бабушку от возможных страданий, нужно лишить ее жизни. В его восприятии это выглядело как «забота».

Отказавшись на время от первоначального плана, подросток вернулся домой. Там Матвей нанес бабушке 21 удар ножом. От полученных ранений 70-летняя женщина скончалась на месте. После этого подросток попытался покончить с собой, однако выжил, получив тяжелые травмы.

Следствие и приговор: признание вины и шесть лет колонии

Психиатрическая экспертиза признала Матвея вменяемым. Судебное разбирательство завершилось 6 февраля 2020 года.

В ходе следствия подросток полностью признал вину, написал явку с повинной и сотрудничал с правоохранительными органами. Представители прокуратуры отмечали, что он тяжело переживал произошедшее, плакал и выражал раскаяние.

Суд признал Матвея виновным и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы.
Дайана Хусинова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0