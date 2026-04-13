Зарезал родную бабушку, чтобы она не страдала: в Новосибирске подросток жестоко убил пожилую родственницу и хотел покончить с собой
30 июня 2019 года в Новосибирске произошло преступление, которое следователи и психиатры разбирали еще очень долго. Речь идет не просто о жестоком убийстве пожилой женщины. Ключевая деталь делает эту историю по-настоящему шокирующей: 70-летнюю пенсионерку убил ее же 16-летний внук Матвей (имя изменено), которого она воспитывала вместо его матери. Как развивались события и что подтолкнуло подростка к преступлению — в материале «Радио 1».
Семья и детство: бабушка вместо материЖизнь Матвея с раннего детства складывалась так, что главное место в ней заняла бабушка. Когда мальчику исполнилось два года, мать оставила его на попечение своих родителей. Об отце подросток ничего не знал.
Семья жила втроем: сам Матвей, его бабушка и дедушка. За несколько лет до трагедии дедушка скончался, и пожилая женщина осталась единственным близким человеком для внука.
В глазах окружающих Матвей выглядел обычным ребенком. Представители школы и надзорных органов характеризовали его положительно. Помощник прокурора Кировского района Дарья Добыш отмечала, что начальную школу подросток окончил на «хорошо» и «отлично», в старших классах учился удовлетворительно, занимался волейболом и защищал честь учебного заведения на соревнованиях.
Бабушка активно участвовала в его жизни: посещала родительские собрания, контролировала учебу и досуг. Семья состояла на учете в органах опеки, однако это было лишь формальностью, так как женщина стала внуку опекуном. Проверки инспекторов проходили без замечаний: условия проживания и воспитания ребенка соответствовали требованиям.
Двойная жизнь: поведение в реальности и в сетиОдноклассники и друзья не замечали в поведении Матвея тревожных сигналов. Для них Матвей оставался типичным подростком: проводил время с друзьями, интересовался девушками, занимался спортом. Никто не мог даже представить, что на самом деле творилось в голове у юноши.
В интернете же он выглядел иначе. Его страницы в социальных сетях содержали депрессивные публикации. Он часто скрывал лицо на фотографиях, размещал высказывания о неразделенной любви и сложностях в дружбе.
Создавалось впечатление, что Матвей переживает внутренний кризис, но не делится этим ни с друзьями, ни с близкими. Особое внимание следователей привлекла последняя запись, опубликованная незадолго до трагедии. Подросток написал короткое «Пока», сопроводив его улыбающимся смайликом.
Ход событий: трагический выбор30 июня 2019 года Матвей принял решение покончить с собой. Однако в момент, когда он уже был готов реализовать задуманное, он задумался о судьбе своей бабушки.
Подросток опасался, что пожилая женщина не переживет его смерти. По версии следствия, подросток испугался, что потеря внука может вызвать у нее тяжелое заболевание, например инсульт, и при этом за ней некому будет ухаживать. Эти опасения усиливались воспоминаниями о смерти дедушки, после которой он стал для бабушки единственной опорой.
В результате подросток пришел к трагическому выводу: чтобы избавить бабушку от возможных страданий, нужно лишить ее жизни. В его восприятии это выглядело как «забота».
Отказавшись на время от первоначального плана, подросток вернулся домой. Там Матвей нанес бабушке 21 удар ножом. От полученных ранений 70-летняя женщина скончалась на месте. После этого подросток попытался покончить с собой, однако выжил, получив тяжелые травмы.
Следствие и приговор: признание вины и шесть лет колонииПсихиатрическая экспертиза признала Матвея вменяемым. Судебное разбирательство завершилось 6 февраля 2020 года.
В ходе следствия подросток полностью признал вину, написал явку с повинной и сотрудничал с правоохранительными органами. Представители прокуратуры отмечали, что он тяжело переживал произошедшее, плакал и выражал раскаяние.
Суд признал Матвея виновным и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы.