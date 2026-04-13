Бьют шокером и ставят на колени: Одногруппники пытают сироту в казанском медколледже
В Казанском медицинском колледже разгорелся скандал, одногруппницы издеваются над сиротой.
На опубликованных Mash кадрах видно, как девушку хватают за волосы и ставят на колени. По словам свидетелей, перед этим она получила удар шокером.
По информации очевидцев, преподаватели знали о происходящем, но не вмешивались. Другие студенты вместо заступничества снимали происходящее на видео.
Администрация колледжа отрицает факт системной травли, настаивая, что речь идёт о рядовой ссоре. В учебном заведении заявили, что нападавшую уже поставили на профилактический учёт, а информацию об издевательствах над сиротой назвали ложью.
Читайте также: