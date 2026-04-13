Мужчина избил девушку в баре за то, что она ответила ему на оскорбления
В Томске мужчина оскорбил незнакомку в баре и избил за то, что она ответила ему тем же. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
По его информации, инцидент произошел в ночь на 11 апреля в заведении на переулке 1905 года. 23-летняя девушка вместе с подругой присоединилась к компании знакомой, где отмечали проводы брата в армию. По словам пострадавшей, все шло спокойно, пока один из присутствующих не начал без причины оскорблять ее. В какой-то момент она не сдержалась и оскорбила в ответ.
Тогда незнакомец ударил ее кулаком в глаз. Когда девушка закрыла лицо и упала на колени, он продолжил избивать. Пострадавшая рассказала, что спутница нападавшего вырвала у нее клок волос.
Скорую помощь в заведении вызывать не стали — девушке пришлось сделать это самой. Врачи диагностировали у нее контузию и гематому глаза. На следующий день она подала заявление в полицию. При этом агрессор отрицает факт избиения и утверждает, что лишь пытался разнять дерущихся девушек.
