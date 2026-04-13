Против забившей кальян на куличе россиянки возбудили уголовное дело — СК

СК допросит забившую кальян на куличе россиянку

В Москве возбудили уголовное дело против девушки, набившей кулич кальянным табаком. Об этом сообщили в СК.





Её обвиняют в оскорблении чувств верующих. В ближайшее время фигурантку доставят в отдел для проведения допроса.



Ранее инцидент произошёл в Саранске, где девушка вызвала общественный резонанс, использовав кулич как основу для кальяна. Информацию об этом распространил телеграм-канал Baza.



Соответствующее видео она выложила в социальных сетях, сопроводив его подписью: «Даже Христос от такого Воскрес». Пользователи сети потребовали привлечь её к ответственности за оскорбление религиозных чувств.



