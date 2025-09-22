Застала мать с любовником и поплатилась за это жизнью: в Казахстане женщина убила семилетнюю дочь. Подробности трагедии
В Павлодарской области Казахстана убили семилетнюю девочку. В преступлении обвиняют её собственную мать и соседа-любовника, которые, по версии следствия, расправились с ребёнком и пытались инсценировать исчезновение. Как развивалась трагедия, почему семью ранее уже ставили на учёт органов опеки и какое наказание грозит обвиняемым, расскажет «Радио 1».
Пропажа ребенка в селе БаскаугаВ Павлодарской области Казахстана расследовалось громкое преступление: жительница села Баскауга Татьяна Давыдова и её сосед-любовник Аскар Абельдинов обвинялись в убийстве семилетней Миланы — родной дочери подсудимой.
В семье Давыдовых отец работал пастухом в колхозе, мать занималась хозяйством и воспитанием троих детей. 17 ноября 2023 года стало известно о пропаже Миланы Давыдовой. По словам матери, в тот день девочка планировала пойти с братьями к отцу на ферму, но передумала и решила навестить дедушку. Однако до него Милана так и не дошла.
Когда дочь не появилась у родственников, Татьяна позвонила мужу, чтобы уточнить, не пришла ли девочка к нему. Но и там Миланы не оказалось. В итоге мать обратилась в полицию.
Масштабные поиски и участие волонтеровПоиски начались незамедлительно. Более 300 волонтеров вместе с оперативниками и кинологами прочесывали местность, использовались даже вертолеты. Жители села и полиция надеялись, что девочка жива и лишь прячется от строгой матери. Однако спустя три дня поисков Милану нашли мертвой. Ее тело обнаружили всего в 250 метрах от дома — в яме, засыпанной углем, золой и мусором. Сверху на месте захоронения лежала массивная металлическая цистерна, из-за чего поисковики не заподозрили, что ребенок находится там.
«Я пешком пошёл с домой с пастбища, кричал, орал, весь день искал», — вспоминал отец девочки.
Как погибла Милана ДавыдоваВыяснилось, что девочку убила собственная мать. В этом Татьяна Давыдова призналась сама. В тот день к ней пришел сосед и любовник Аскар Абельдинов. Они вместе выпивали и, по версии следствия, вступили в половую связь, когда домой вернулась Милана. Увидев мать с чужим мужчиной, девочка испугалась и закричала, что расскажет обо всем отцу.
Опасаясь разоблачения, Татьяна стала избивать дочь — ремнем и кулаками, пока та не потеряла сознание. После этого Абельдинов задушил ребенка ремнем. Затем они вдвоем спрятали тело в яме и инсценировали ее исчезновение. Экспертиза подтвердила эту версию. На ремне, который указала сама Давыдова как орудие убийства, нашли ДНК Миланы, а под ногтями Абельдинова также были обнаружены следы ребёнка.
Кроме того, брат Миланы рассказал, что видел, как мать ударила сестру, а затем сосед душил её.
Попытки изменить показанияВо время процесса подсудимые неоднократно меняли свои версии. Давыдова через адвоката заявила, что не убивала дочь, а в день трагедии лишь отдыхала после выпитого, а дети якобы гуляли вместе с Абельдиновым. Позже она утверждала, что не знает, где именно и при каких обстоятельствах погибла Милана. Абельдинов в свою очередь заявлял, что не причастен к убийству и лишь помог спрятать тело. По его словам, следствие необоснованно возложило на него роль исполнителя, а оставленный на месте ремень, по его логике, доказывает обратное.
«Если бы я убил, уничтожил бы орудие преступления», — заявил он.Однако собранные доказательства и экспертные заключения полностью подтверждают их вину.
Досье на обвиняемых и показания прокурораСемья Давыдовых находилась под наблюдением органов опеки и полиции с 2016 года. Причиной было злоупотребление алкоголем со стороны матери и плохие условия для детей: нехватка еды и неподходящая одежда. Позже женщину сняли с учета, так как ситуация внешне улучшилась. Соседи отзывались о семье по-разному. Дети, по их словам, были активными и общительными, отец — трудолюбивым. Однако о матери никто не мог сказать добрых слов.
Смерть Миланы потрясла всю Павлодарскую область. На похороны пришли сотни людей, многие приносили игрушки, конфеты и цветы. Убитый горем отец готовил дочку к последнему пути, а оставшихся детей временно передали в центр помощи. Абельдинову назначили пожизненное лишение свободы, Давыдовой — 20 лет заключения.