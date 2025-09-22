Достижения.рф

Россиянка терроризирует соседей, обвиняя их в создании коронавируса и сотрудничестве с пришельцами

Фото: iStock/guteksk7

Жители села Ленинское в Новосибирской области пожаловались на соседку, которая обвиняет их в создании коронавируса и сотрудничестве с пришельцами. Об этом пишет Telegram-канал Baza.



Проблемы с женщиной начались несколько лет назад. Она часто ходила по улице, что-то бормоча себе под нос и выдвигая необоснованные обвинения в адрес окружающих. После того, как у одной из семей сожгли машину, жители установили камеры видеонаблюдения.

Записи показали, что женщина бросала камни, тушки птиц и ветки через заборы соседей, а также ходила с топором. Кроме того, она оставляла на заборах надписи с обвинениями в причастности к созданию коронавируса и контактам с НЛО.

Как выяснилось, у женщины диагностировано серьёзное психическое заболевание, и она несколько раз проходила лечение в психиатрической больнице. Однако после выписки её поведение не изменилось – она продолжает вести себя агрессивно и портить имущество соседей.

Полиция пока не может привлечь её к ответственности из-за особенностей состояния здоровья, а жители села продолжают жить в напряжённой обстановке из-за постоянных угроз и порчи имущества.

Анастасия Чинкова

