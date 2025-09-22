Россиянка терроризирует соседей, обвиняя их в создании коронавируса и сотрудничестве с пришельцами

22 сентября 2025, 12:06

Baza: сибирячка обвинила соседей в создании COVID и сотрудничестве с НЛО

Фото: iStock/guteksk7

Жители села Ленинское в Новосибирской области пожаловались на соседку, которая обвиняет их в создании коронавируса и сотрудничестве с пришельцами. Об этом пишет Telegram-канал Baza.