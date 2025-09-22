Российский пенсионер «решил» многолетний спор с соседями с помощью ружья

22 сентября 2025, 12:39

Пожилого красноярца осудят за выстрел в соседей из-за многолетней вражды

Фото: iStock/IndiaUniform

В Красноярском крае осудят 66-летнего местного жителя, стрелявшего в соседей из-за многолетней вражды. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на региональный следком.