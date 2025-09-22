Российский пенсионер «решил» многолетний спор с соседями с помощью ружья
В Красноярском крае осудят 66-летнего местного жителя, стрелявшего в соседей из-за многолетней вражды. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на региональный следком.
По данным следствия, пожилой красноярец годами спорил с соседями на даче из-за забора и деревьев. В один июньский день он спрятался в зарослях недалеко от контрольно-пропускного пункта №2 в Железногорске и выстрелил дробью по машине неприятелей.
Повреждения получили кузов, лобовое и боковое стекло, но супружеская пара, к счастью, не пострадала. После этого стрелок скрылся с места преступления и закопал кустарный обрез с патронами в лесу.
В итоге пенсионера поймали и завели на него дело по нескольким статьям — за незаконное хранение оружия, умышленное повреждение имущества и покушение на убийство двух лиц. Сейчас мужчина находится под стражей.
