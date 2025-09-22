Достижения.рф

В Крыму задержали экс-депутата Госдумы Руслана Бальбека

В МВД Крыма сообщили о задержании экс-депутата Госдумы Руслана Бальбека
Фото: istockphoto/Vital Hil

Сотрудники полиции задержали экс‑депутата Государственной думы Руслана Бальбека. Об этом сообщило МВД по Республике Крым в своём Telegram‑канале.



По информации ведомства, задержание произошло в ходе оперативно‑розыскных мероприятий в Кабардино‑Балкарской Республике.

В отношении Бальбека возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации) и ч. 5 ст. 128.1 (клевета) УК РФ. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным МВД, сотрудники продолжают необходимые оперативно‑розыскные действия. Позже примут процессуальное решение.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0