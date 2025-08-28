«Заставил раздеться и жестоко избил»: «Ангарский маньяк» убил 89 человек, но в СИЗО у него лучшая жизнь и встречи с девушкой

28 августа 2025, 13:15

Фото: iStock/Ake Ngiamsanguan

Число жертв «‎ангарского маньяка» Михаила Попкова, который уже приговорён к пожизненному заключению, увеличилось до 89 человек после его признания в двух дополнительных убийствах. Подробнее, как живет один из самых страшных преступников современной России, читайте в материале «‎Радио 1».





Содержание Сотрудник правоохранительных органов

Средний рост и склонность к полноте Обнаженная девушка Признательные показания Суд и приговор Самая комфортная колония Маньяку дали адвоката – девушку

Сотрудник правоохранительных органов



Фото: iStock/axeiz77

Средний рост и склонность к полноте

Обнаженная девушка

Фото: iStock/Olga Vynnychenko



Признательные показания

Суд и приговор

Фото: iStock/Liudmila Chernetska



Самая комфортная колония

Маньяку дали адвоката – девушку