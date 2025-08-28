«Заставил раздеться и жестоко избил»: «Ангарский маньяк» убил 89 человек, но в СИЗО у него лучшая жизнь и встречи с девушкой
Число жертв «ангарского маньяка» Михаила Попкова, который уже приговорён к пожизненному заключению, увеличилось до 89 человек после его признания в двух дополнительных убийствах. Подробнее, как живет один из самых страшных преступников современной России, читайте в материале «Радио 1».
Сотрудник правоохранительных органовМихаил Попков, получивший прозвище «ангарский маньяк», является серийным убийцей и насильником. Суд установил, что в период с 1992 по 2011 годы он осуществил многочисленные убийства преимущественно в Ангарске и близлежащих районах Иркутской области. По данным следствия, жертвами Попкова стали 89 человек. Будучи сотрудником правоохранительных органов, Попков носил звание младшего лейтенанта милиции. Однако даже находясь на службе, он совершал преступления, используя свою форму и служебный автомобиль.
Его приятели и сослуживцы характеризовали его позитивно, называя ласково «Миша Улыбка» или «Миша Гуинплен». Несмотря на свою криминальную деятельность, Попков состоял в браке. После ухода из правоохранительных органов в 1998 году он работал в частной охранной фирме, позже занимался частным извозом и помогал на местном кладбище, занимаясь подготовкой захоронений.
Средний рост и склонность к полнотеС ноября 1994 года по 2000 год в Ангарске произошло 29 жестоких убийств молодых женщин. Из-за схожести в методах преступника следственные органы объединили все случаи в одну серию. Маньяк использовал различные орудия, такие как топор, нож, отвертка и удавку. Большинство жертв были в возрасте от 15 до 28 лет, а четыре женщины были старше — от 35 до 40 лет. Все погибшие имели средний рост и склонность к полноте. Единственная жертва, находившаяся в момент нападения трезвой, не была изнасилована. Судмедэксперты установили, что она была задушена шарфом. Тела жертв маньяк оставлял в лесах вокруг Ангарска.
Обнаженная девушкаВ конце января 1998 года в микрорайоне Байкальск была найдена обнаженная девушка в бессознательном состоянии. Несовершеннолетняя потерпевшая стала жертвой изнасилования и получила серьезные травмы головы. Лишь спустя почти полгода, после многочисленных жалоб матери, было возбуждено уголовное дело по факту нападения. Позже потерпевшая подробно описала внешность преступника. Выяснилось, что водитель милицейского автомобиля в форме предложил девушке подвезти ее домой. Она согласилась, но он отвез ее в лес, «заставил раздеться и жестоко избил». Она пришла в себя уже в больнице. В ходе следственных действий потерпевшая опознала старшего сержанта ангарского УВД, однако дело не получило дальнейшего развития и осталось нераскрытым.
Признательные показанияВ 2012 году Следственный комитет Российской Федерации возобновил дело о серии убийств женщин в Приангарье, которое ранее было приостановлено. Благодаря молекулярно-генетической экспертизе удалось установить личность подозреваемого — им оказался Попков. В июне того же года он был задержан по подозрению в изнасиловании и убийстве трех женщин. Попков сдался без сопротивления, в отделе полиции дал признательные показания на десятки других преступлений.
Суд и приговорВ октябре 2013 года ему предъявили обвинения в 22 убийствах и двух покушениях на убийство, совершенных в Ангарске и его окрестностях в период с 1994 по 2000 годы. 14 января 2015 года Иркутский областной суд приговорил экс-милиционера к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. После приговора в 2015 году Попков признался еще в 59 убийствах и был повторно приговорен к пожизненному заключению в 2018 году. Он был лишен звания младшего лейтенанта милиции и пенсии.
В 2020 году его этапировали в колонию в Мордовии, где он признался еще в двух преступлениях. В январе 2023 года он рассказал об убийстве двух женщин в конце 1990-х, а в 2025 году признался в убийстве уборщицы, объяснив это тем, что ему «тяжело жить с этим». В августе 2025 года Попков признался в убийствах двух женщин, совершенных в 2008 году.