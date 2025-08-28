В Тыве 14-летний подросток погиб от взрыва неизвестного устройства
В Республике Тыва 14-летний мальчик погиб в результате взрыва неизвестного взрывного устройства, найденного в лесном массиве в восьми километрах от села Сукпак. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.
Второй ребёнок, 13-летний мальчик, находившийся рядом, получил множественные ранения и был экстренно госпитализирован. Его состояние сейчас оценивается врачами как тяжёлое, но стабильное.
По факту случившегося Следственный комитет и Прокуратура республики проводят проверку. Ведётся расследование для установления происхождения взрывного устройства, а также выяснения всех обстоятельств происшествия. Специалисты обследуют территорию вблизи села Сукпак на предмет возможного наличия других опасных предметов.
Местные власти и правоохранительные органы призывают жителей региона соблюдать осторожность и не трогать подозрительные предметы, а в случае обнаружения подобных находок немедленно сообщать в полицию.
