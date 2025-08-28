В Тыве 14-летний подросток погиб от взрыва неизвестного устройства

28 августа 2025, 12:12

Фото: iStock/RamonCast

В Республике Тыва 14-летний мальчик погиб в результате взрыва неизвестного взрывного устройства, найденного в лесном массиве в восьми километрах от села Сукпак. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.