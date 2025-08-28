Стали известны подробности инцидента с перевернувшимся с детьми батутом в Уфе

28 августа 2025, 12:28

Baza: опрокинувшийся с детьми батут в Уфе установили незаконно

Фото: istockphoto/Mariakray

Опрокинувшийся с детьми батут в Уфе был установлен незаконно — в результате инцидента пострадали четыре ребёнка, одна из девочек получила серьёзные травмы позвоночника и попала в реанимацию. Об этом пишет Baza.