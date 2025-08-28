Стали известны подробности инцидента с перевернувшимся с детьми батутом в Уфе
Опрокинувшийся с детьми батут в Уфе был установлен незаконно — в результате инцидента пострадали четыре ребёнка, одна из девочек получила серьёзные травмы позвоночника и попала в реанимацию. Об этом пишет Baza.
27 августа во дворе жилого комплекса на улице Лётчиков сильный порыв ветра перевернул батут, на котором в тот момент находились дети. Пятилетняя девочка сильно ударилась головой и потеряла сознание; рядом был её старший брат, который сразу позвонил родителям. На место прибыли медики, ребёнка госпитализировали.
Медики диагностировали у девочки травму черепа, кровоизлияние в мозг, перелом третьего и четвёртого шейных позвонков и перелом тазовой кости. Её состояние оценивается как тяжёлое; предполагаемый курс лечения — около 20 дней в нейрохирургическом отделении. По словам отца, у дочери проявляются симптомы, похожие на контузию; мужчина отметил, что знаком с такими проявлениями после службы в зоне СВО.
Родители настаивают, что батут был установлен незаконно и без необходимых разрешений, а при монтажe допущены грубые нарушения правил безопасности; они намерены привлечь ответственных. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
