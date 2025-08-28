В Петербурге мужчина спрятал стероиды в кошачий корм, чтобы отправить их в США
В Санкт-Петербурге мужчина спрятал анаболические стероиды в посылку с кошачьим кормом, чтобы потом отправить их в США. Нарушение было остановлено сотрудниками таможни.
Как стало известно telegram-каналу «Кровавая барыня», 39-летний мужчина спрятал сильнодействующие вещества в трех килограммах сухого корма. Всего было изъято три тысячи таблеток и 29 флаконов с жидкостью.
Как позже выяснили эксперты, все найденные препараты запрещены к провозу через границу. Мужчина признался, что приобрел стероиды для личного пользования, но после решил их перепродать. Посылка предназначалась получателю из Майами.
В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело. Ему грозит до семи лет тюрьмы.
Читайте также: