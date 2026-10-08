Заставили назвать ПИН-код, выкопав могилу на ее глазах: четверых мужчин осудили за убийство женщины ради драгоценностей и денег с карты
41-летняя жительница Красноярска Вероника Петрова (все имена изменены редакцией) ночью вызвала такси после встречи с подругой. По пути ей позвонили, после чего женщина изменила маршрут и поехала в кафе «Шанс». Домой она не вернулась. Через неделю Веронику нашли мертвой в лесу Березовского района, а позднее суд вынес приговоры четырем фигурантам дела. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Последняя поездка Вероники ПетровойВечером 23 июля 2021 года Вероника Петрова гостила у подруги в ЖК «Белые росы» в Красноярске. Около часа ночи она вызвала такси и собиралась ехать домой. Во время поездки женщине позвонили. После разговора она попросила водителя изменить маршрут и отвезти ее в кафе «Шанс» на улице 9 Мая. Заведение имело неоднозначную репутацию среди жителей города. Местные рассказывали о конфликтах между посетителями и нарушениях режима работы.
В кафе Вероника познакомилась с компанией из четырех мужчин. Вместе они оставались там до закрытия, примерно до двух часов ночи. Затем все сели в «Ладу Гранту» и направились в Березовский район. Дома женщину ждали муж и ребенок. Первой тревогу забила мать Вероники. Родственники обратились в полицию. Муж погибшей Андрей Петров в разговоре с журналистами назвал супругу доброй, счастливой и жизнерадостной. От подробных комментариев он отказался.
Тело нашли в лесу у моста1 августа 2021 года сотрудники следствия, криминалисты и оперативники нашли тело Вероники Петровой. Оно находилось в лесном массиве Березовского района, недалеко от одного из местных мостов. На шее женщины следователи обнаружили следы удушения. Преступники спрятали тело в яме, присыпали землей и накрыли ветками. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Оперативники продолжили искать людей, причастных к преступлению.
Что произошло в лесуСледствие постепенно восстановило события последних часов жизни Вероники. По версии правоохранителей, по дороге в лес женщина уснула в машине. В этот момент двое мужчин сняли с нее ювелирные украшения. После пробуждения трое участников компании начали издеваться над потерпевшей. Еще один мужчина, по материалам дела, в этих действиях не участвовал. Затем у Вероники забрали телефон и банковскую карту.
Следователи сообщили, что мужчины пытались узнать ПИН-код карты и запугивали женщину. Для этого они вырыли яму у нее на глазах. После получения нужной информации фигуранты сожгли паспорт и другие документы погибшей. Затем они задушили Веронику, спрятали ее тело в другой яме и замаскировали место ветками, листьями и землей. Позже мужчины приехали в ломбард, где заложили похищенные украшения. После этого участники преступления разъехались за пределы Красноярского края.
Как задержали подозреваемых2 августа 2021 года правоохранители задержали первого фигуранта — 29-летнего Михаила Соколова. Следствие считало, что он непосредственно участвовал в убийстве. Суд отправил мужчину под стражу. В декабре 2021 года полицейские нашли в Воронеже 20-летнего Артема Лебедева. Он уехал туда после преступления. Его задержали и доставили в Красноярск. Третьего подозреваемого, 34-летнего Дениса Орлова, объявили в федеральный розыск. Он долго скрывался. Ночью 28 апреля 2022 года силовики задержали его в одном из сел Воронежской области. По данным следствия, мужчина прятался у местной жительницы.
Позднее следователи установили причастность четвертого участника — 24-летнего Павла Соколова, брата Михаила Соколова. В ночь преступления он находился за рулем автомобиля и перевозил компанию. В июне 2022 года его задержали в Красноярске. Он признал вину и дал показания. К лету 2022 года под стражей находились все четверо фигурантов.
Какие сроки получили участники преступленияСледствие завершило расследование 4 августа 2022 года. После утверждения обвинительного заключения материалы направили в суд. В мае 2023 года Красноярский краевой суд признал всех четверых подсудимых виновными. Павел Соколов получил пять лет колонии общего режима. Суд учел его роль водителя.
Артему Лебедеву назначили шесть с половиной лет колонии общего режима. Денис Орлов получил 21 год колонии строгого режима и один год ограничения свободы. Самый большой срок получил Михаил Соколов — 23 года колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.