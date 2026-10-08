08 октября 2026, 22:15

Фото: iStock/Elena Chertovskikh

41-летняя жительница Красноярска Вероника Петрова (все имена изменены редакцией) ночью вызвала такси после встречи с подругой. По пути ей позвонили, после чего женщина изменила маршрут и поехала в кафе «Шанс». Домой она не вернулась. Через неделю Веронику нашли мертвой в лесу Березовского района, а позднее суд вынес приговоры четырем фигурантам дела. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Последняя поездка Вероники Петровой Тело нашли в лесу у моста Что произошло в лесу Как задержали подозреваемых Какие сроки получили участники преступления

Последняя поездка Вероники Петровой

Тело нашли в лесу у моста

Фото: iStock/udra

Что произошло в лесу

Как задержали подозреваемых

Фото: iStock/Diy13

Какие сроки получили участники преступления