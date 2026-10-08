В Алтайском крае медведь напал на 15-летнего подростка на пасеке
В Алтайском крае медведь напал на 15-летнего подростка. Об этом сообщает Бийская станция скорой помощи.
Чрезвычайное происшествие случилось в 20 км от села Солтон. Хищник набросился на подростка на пасеке. Мальчик выжил. Медики доставили его в больницу. Врачи оценивают состояние подростка как средней степени тяжести.
Сейчас специалисты выясняют, как развивались события. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего. О том, удалось ли обезвредить медведя, информация пока не поступала.
До этого сообщалось об инциденте на Алтае. Там медведь проник как минимум в два дома местных жителей и устроил погром.
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