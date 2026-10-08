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В Алтайском крае медведь напал на 15-летнего подростка на пасеке

Фото: Istock/Warren A Metcalf

В Алтайском крае медведь напал на 15-летнего подростка. Об этом сообщает Бийская станция скорой помощи.



Чрезвычайное происшествие случилось в 20 км от села Солтон. Хищник набросился на подростка на пасеке. Мальчик выжил. Медики доставили его в больницу. Врачи оценивают состояние подростка как средней степени тяжести.

Сейчас специалисты выясняют, как развивались события. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего. О том, удалось ли обезвредить медведя, информация пока не поступала.

До этого сообщалось об инциденте на Алтае. Там медведь проник как минимум в два дома местных жителей и устроил погром.

Ольга Щелокова

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