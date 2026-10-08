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«Вонзилась и остановилась»: Работающая болгарка отлетела россиянину прямо в лицо

В Орске мужчина получил открытый перелом лобной пазухи из-за отлетевшей болгарки
Фото: Istock/Nikola Pavkovic

В Оренбургской области врачи спасли мужчину, которому в лицо отлетела работающая болгарка. Об этом сообщила пресс-служба ГАУЗ «ГБ» г. Орска.



Инцидент произошёл в Новотроицке. Местный житель работал с болгаркой, и в какой-то момент инструмент отлетел ему прямо в лицо. Болгарка вонзилась в лобную кость и остановилась.

Местные медики оказали пострадавшему первую помощь, а затем отправили его в лор-отделение в Орске. Компьютерная томография показала, что у мужчины многооскольчатый открытый перелом лобной пазухи. Костные осколки сместились в лобную пазуху и орбиту.

Врач извлекла все осколки костей, установила дренаж и прочистила пазуху от остатков отколовшихся фрагментов. Затем мужчине наложили косметический шов. Пациент быстро пошёл на поправку, и его выписали уже через несколько дней.

Ольга Щелокова

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