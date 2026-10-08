«Вонзилась и остановилась»: Работающая болгарка отлетела россиянину прямо в лицо

08 октября 2026, 13:31

В Орске мужчина получил открытый перелом лобной пазухи из-за отлетевшей болгарки

Фото: Istock/Nikola Pavkovic

В Оренбургской области врачи спасли мужчину, которому в лицо отлетела работающая болгарка. Об этом сообщила пресс-служба ГАУЗ «ГБ» г. Орска.