«Вонзилась и остановилась»: Работающая болгарка отлетела россиянину прямо в лицо
В Оренбургской области врачи спасли мужчину, которому в лицо отлетела работающая болгарка. Об этом сообщила пресс-служба ГАУЗ «ГБ» г. Орска.
Инцидент произошёл в Новотроицке. Местный житель работал с болгаркой, и в какой-то момент инструмент отлетел ему прямо в лицо. Болгарка вонзилась в лобную кость и остановилась.
Местные медики оказали пострадавшему первую помощь, а затем отправили его в лор-отделение в Орске. Компьютерная томография показала, что у мужчины многооскольчатый открытый перелом лобной пазухи. Костные осколки сместились в лобную пазуху и орбиту.
Врач извлекла все осколки костей, установила дренаж и прочистила пазуху от остатков отколовшихся фрагментов. Затем мужчине наложили косметический шов. Пациент быстро пошёл на поправку, и его выписали уже через несколько дней.
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