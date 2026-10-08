Молния поразила пассажирский самолёт над Индией
7 октября молния ударила в самолёт авиакомпании IndiGo, выполнявшего рейс из Патны в Лакхнау. Инцидент произошёл при подлёте к международному аэропорту Чаудхари Чаран Сингх.
Как сообщает газета Times of India, в результате удара повреждения получил носовой обтекатель, являющийся элементом конструкции, которая защищает погодный радар. При этом пилоты, не имея данных о масштабе повреждений, сумели благополучно посадить воздушное судно.
На борту находились 104 пассажира и шесть членов экипажа. По предварительной информации, никто не пострадал. Примечательно, что, несмотря на полученные повреждения, самолёт приземлился на восемь минут раньше запланированного времени.
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