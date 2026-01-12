Застрелил мужчину из арбалета и спрятал тело в подполье гаража: как «образцовый семьянин» из Подмосковья пытался обмануть суд, подробности
Сотрудники подмосковной прокуратуры поставили точку в одном из самых сложных и резонансных дел последних лет. Спустя пять лет после жестокого преступления суд признал виновным мужчину, который пытался убедить присяжных, что действовал в рамках самозащиты и вёл примерную семейную жизнь. Однако кропотливая работа следствия и внимание к, казалось бы, незначительным деталям позволили восстановить истинную картину произошедшего. Подробности дела читайте в материале «Радио 1».
Преступление в гараже
Житель Подмосковья Вадим Дубышкин рассчитывал на снисхождение коллегии присяжных, однако эти ожидания не оправдались. В декабре 2020 года он застрелил человека из арбалета, после чего похитил у него два миллиона рублей. Тело убитого Дубышкин спрятал в арендованном гараже.
Сам обвиняемый так описывал момент убийства:
«Стоял арбалет. Арбалет был заряжен. Я взял арбалет и выстрелил в Ивана».
Погибшим оказался Иван Шамрин. Он пришел на встречу, чтобы купить автомобиль у Дубышкина. До этого мужчины не были знакомы. Они договорились о расчете наличными, поэтому Шамрин принес с собой деньги. О его гибели близкие узнали лишь спустя четыре дня.
После убийства Дубышкин попытался скрыть следы преступления:
«Открыл пол гаража. Получается, сбросил Ивана вниз, на платформу. Перетащил вправо, положил в нишу. Я засыпал его керамзитом и положил сверху колеса».
Пять лет борьбы за правду
Интересы родственников погибшего представляла прокурор Дарья Дворцовенко. Она вела это уголовное дело на протяжении пяти лет, раз за разом доказывая вину обвиняемого перед комиссией присяжных.
По ее словам, стратегия подсудимых в суде присяжных может быть разной:
«Все подсудимые, которые выбирают форму судопроизводства, безусловно: одни из них хотят, чтобы их оправдали, другие наоборот перед коллегией присяжных заседателей каются, признают свою вину и просят о снисхождении. Наш подсудимый о снисхождении присяжных не просил. Он хотел, чтобы он был оправдан».
Дубышкин настаивал на версии самозащиты. Он утверждал, что во время встречи между ним и Шамриным произошел конфликт, который якобы перерос в драку, а выстрел стал попыткой отбиться. Однако собранные прокуратурой доказательства показали: убийство было спланировано заранее.
Продуманная схема и мотив
Следствие установило, что Иван Шамрин никогда ранее не бывал в этом гаражном кооперативе. В отличие от него, Дубышкин арендовал гараж, хорошо знал местность и понимал, как попасть внутрь, минуя пост охраны. Он был знаком с местными жителями и знал, в какое время там бывает меньше всего людей. Именно поэтому он сам назначил место и время встречи, которая оказалась для Шамрина роковой.
Как выяснили правоохранители, мотив преступления был корыстным. Изначально стороны договорились о покупке автомобиля за 400 тысяч рублей. Именно за эту сумму Дубышкин был готов пойти на убийство, не зная, что у жертвы при себе окажется два миллиона.
Супруга погибшего Наталья рассказала о финансовом положении семьи обвиняемого:
«Я общалась с его супругой. Она рассказала, как они жили, что они все были в микрокредитах, микрозаймах. Там долг, там долг, там долг. Конечно, люди идут и за 50 тысяч убивают. А тут 400. Я не знаю, что у него в башке было».
При этом, по словам соседей, семья Дубышкиных со стороны выглядела вполне благополучной — не только в материальном, но и в бытовом плане.
Ключевая улика
В суде Дубышкин пытался предстать примерным гражданином и семьянином. Однако у стороны государственного обвинения были весомые доказательства. Главной уликой стала запись с камеры видеонаблюдения в гаражном кооперативе, о существовании которой подсудимый даже не подозревал.
Дарья Дворцовенко пояснила, почему это видео оказалось решающим:
«Зачастую по видеозаписям можно увидеть реакции и поведение человека. Очень нервная реакция была у подсудимого. Он курил, он ходил. Потерпевший спокойно стоял. Прямо непосредственно после того, как подсудимый выходил из гаража, а выходил он неоднократно, он совершал целенаправленные действия. Сначала он погрузил обратно шины, после чего подгонял автомобиль. Он не шел ни к кому за помощью».
Эти детали убедили коллегию присяжных в том, что версия о самообороне не соответствует действительности.
Обвинительный вердикт и приговор
Коллегия присяжных полностью согласилась с позицией государственного обвинения.
«Рассматривать дела с участием присяжных заседателей – это шанс добиться у меня, как у государственного обвинителя, справедливости в данном уголовном деле. Вердикт коллегии присяжных заседателей – обвинительный», – отметила Дворцовенко.
Спустя пять лет справедливость восторжествовала. Вадима Дубышкина признали виновным в совершении грабежа и убийства. Суд приговорил его к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Для близких погибшего этот день стал долгожданным:
«Я пять лет к этому шла. Честно, не верила, что этот день наступит. Я рада, что он получил такой приговор. Сейчас у меня в душе эмоции. Я еще не осознаю это. Мне нужно немножко времени. Но я рада», – сказала жена погибшего Наталья.
Цена незаметных деталей
Прокурор Дарья Дворцовенко признается, что ключом к справедливому приговору стали именно мелочи, которые на первый взгляд могли показаться незначительными. Внимание к таким деталям и позволило спустя годы доказать вину убийцы и восстановить справедливость.