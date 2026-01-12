12 января 2026, 17:30

Фото: iStock/BrianAJackson

Сотрудники подмосковной прокуратуры поставили точку в одном из самых сложных и резонансных дел последних лет. Спустя пять лет после жестокого преступления суд признал виновным мужчину, который пытался убедить присяжных, что действовал в рамках самозащиты и вёл примерную семейную жизнь. Однако кропотливая работа следствия и внимание к, казалось бы, незначительным деталям позволили восстановить истинную картину произошедшего. Подробности дела читайте в материале «Радио 1».





Содержание Преступление в гараже Пять лет борьбы за правду Продуманная схема и мотив Ключевая улика Обвинительный вердикт и приговор Цена незаметных деталей

Преступление в гараже

«Стоял арбалет. Арбалет был заряжен. Я взял арбалет и выстрелил в Ивана».

Фото: iStock/Yuriy_Kulik

«Открыл пол гаража. Получается, сбросил Ивана вниз, на платформу. Перетащил вправо, положил в нишу. Я засыпал его керамзитом и положил сверху колеса».

Пять лет борьбы за правду

«Все подсудимые, которые выбирают форму судопроизводства, безусловно: одни из них хотят, чтобы их оправдали, другие наоборот перед коллегией присяжных заседателей каются, признают свою вину и просят о снисхождении. Наш подсудимый о снисхождении присяжных не просил. Он хотел, чтобы он был оправдан».

Продуманная схема и мотив

Фото: iStock/blinow61

«Я общалась с его супругой. Она рассказала, как они жили, что они все были в микрокредитах, микрозаймах. Там долг, там долг, там долг. Конечно, люди идут и за 50 тысяч убивают. А тут 400. Я не знаю, что у него в башке было».

Ключевая улика

«Зачастую по видеозаписям можно увидеть реакции и поведение человека. Очень нервная реакция была у подсудимого. Он курил, он ходил. Потерпевший спокойно стоял. Прямо непосредственно после того, как подсудимый выходил из гаража, а выходил он неоднократно, он совершал целенаправленные действия. Сначала он погрузил обратно шины, после чего подгонял автомобиль. Он не шел ни к кому за помощью».

Обвинительный вердикт и приговор

Фото: iStock/AMilkin

«Рассматривать дела с участием присяжных заседателей – это шанс добиться у меня, как у государственного обвинителя, справедливости в данном уголовном деле. Вердикт коллегии присяжных заседателей – обвинительный», – отметила Дворцовенко.

«Я пять лет к этому шла. Честно, не верила, что этот день наступит. Я рада, что он получил такой приговор. Сейчас у меня в душе эмоции. Я еще не осознаю это. Мне нужно немножко времени. Но я рада», – сказала жена погибшего Наталья.

Цена незаметных деталей