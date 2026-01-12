Двое мужчин зарезали и сожгли трупы своих знакомых в новогодние каникулы
В Перми двоих мужчин заподозрили в убийстве знакомых после застолья и попытке скрыть преступление с помощью поджога. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю в Telegram.
По данным следствия, во время распития алкоголя между мужчинами и их знакомыми возник конфликт, в ходе которого потерпевшим нанесли смертельные травмы. Затем, чтобы замести следы, обвиняемые подожгли комнату, где находились тела.
Уточняется, что погибших обнаружили 3 января в общежитии на улице Веденеева. Фигурантами дела стали двое жителей Орджоникидзевского района.
Возбудили уголовное дело, расследование продолжается.
