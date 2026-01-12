Двое мужчин зарезали и сожгли трупы своих знакомых в новогодние каникулы

12 января 2026, 14:51

Жители Перми зарезали и сожгли трупы своих знакомых в Новый год

Фото: istockphoto/blinow61

В Перми двоих мужчин заподозрили в убийстве знакомых после застолья и попытке скрыть преступление с помощью поджога. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю в Telegram.