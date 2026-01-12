В Самаре закрыли дело об изнасиловании в отношении священника
Дело против священника из Самары, которого ранее подозревали в изнасиловании 16-летней девушки, прекращено из-за отсутствия состава преступления. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Против священнослужителя возбудили уголовное дело по статьям 131 УК РФ (изнасилование) и 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). По информации СМИ, мужчина познакомился с девушкой на исповеди. Однако следствие пришло к выводу, что оснований для уголовного преследования нет.
Ранее стало известно о задержании мужчины из ХМАО, который изнасиловал 12-летнюю девочку 15 лет назад.
