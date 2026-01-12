Россиянин избил ребенка за случайное попадание снежком
В Воронеже следователи установили личность мужчины, который избил 13-летнего мальчика за случайное попадание снежком. Об этом сообщает областной следком.
Нападавшим оказался 60-летний местный житель. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 213 УК: «Хулиганство». В ближайшее время ему предъявят обвинение.
По версии следствия, все произошло в сквере 7 января. Дети играли в снежки и случайно попали в гулявшего с дочерью прохожего. Мужчина разозлился и схватил одного из подростков за капюшон.
Когда тот потребовал от него отстать и попытался позвать родителей, злоумышленник дважды ударил его кулаком по лицу, после чего ушел.
В результате у мальчика оказалась разбита губа и образовалась гематома, ему потребовалась медицинская помощь. Семья пострадавшего написала заявление в полицию.
