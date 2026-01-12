Россиянин избил ребенка за случайное попадание снежком

12 января 2026, 14:16

В Воронеже нашли мужчину, избившего школьника за попадание снежком

Фото: iStock/vessoft

В Воронеже следователи установили личность мужчины, который избил 13-летнего мальчика за случайное попадание снежком. Об этом сообщает областной следком.