Завернули в ковер, а к ногам привязали трубу: россиянка ушла на свидание с полицейским и не вернулась. Почему преступник остался на свободе?
История 28-летней сотрудницы банка Светланы Швецовой стала одним из самых громких уголовных дел Иркутска начала 2010-х годов. Девушка ушла на свидание с инспектором ДПС Денисом Горловым, а спустя несколько месяцев её тело нашли в Ангаре. Следствие заподозрило в причастности к произошедшему двух сотрудников полиции, но суд вынес приговор только одному из них. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Последнее свиданиеСветлана Швецова жила с родителями в новом микрорайоне Ершовский в Иркутске. Она работала в банке. В августе 2012 года девушка познакомилась на сайте знакомств с Денисом Горловым. По данным материалов дела, мужчина служил в ДПС ГИБДД УМВД России по Иркутску и окончил Институт МВД. 26 августа Светлана отправилась на встречу с новым знакомым. Как позднее рассказывали друзья погибшей, сначала пара гуляла по набережной. Ночью Горлов вновь позвонил девушке и предложил встретиться в ресторане. Светлана приехала туда на такси. В заведении Денис Горлов находился не один. С ним сидели его знакомый Николай Замолоцкий, служивший в ППС, и жена Замолоцкого. После ресторана компания решила разъехаться. Камеры наблюдения зафиксировали, как Светлана покинула заведение вместе с Горловым, Замолоцким и его супругой. Сначала мужчины отвезли домой жену Николая. Затем они направились в сторону дома Светланы. После этой поездки девушка перестала выходить на связь.
Мать начала поиски уже утромНа следующий день мать Светланы Ирина Швецова не увидела дочь дома. Женщина обзвонила знакомых, однако никто не мог сказать, где находится Светлана. Тогда Ирина обратилась в полицию. Позже мать погибшей рассказывала, что сама 12 лет работала в органах внутренних дел. Она быстро поняла, насколько важны первые часы после исчезновения человека. Поиски начались, но установить маршрут Светланы оказалось непросто. Оперативники изучили детализацию звонков девушки. Последним человеком, с кем она общалась, оказался Денис Горлов. Ирина Швецова позвонила ему, чтобы выяснить обстоятельства последней встречи.
По её словам, полицейский ответил спокойно и спросил, не ищет ли семья телефон Светланы. Горлов заявил, что подвозил девушку к дому, а та якобы выронила мобильный в его машине. Он предложил забрать аппарат. Отец Светланы приехал за телефоном. При осмотре выяснилось, что из устройства исчезли последние звонки, сообщения и фотографии. Горлов говорил, что не трогал содержимое смартфона. Позднее следствие пришло к выводу, что он и Николай Замолоцкий удалили сведения, способные указать на их связь с исчезновением девушки.
Полицейские утверждали, что довезли девушку домойДенис Горлов и Николай Замолоцкий сразу попали в поле зрения следствия. Они последними видели Светлану Швецову перед исчезновением. При этом подозреваемые не признавали вину и настаивали на другой версии событий. Мужчины заявляли, что лично убедились, что девушка дошла до квартиры. Что происходило с ней после этого, они якобы не знали. В первые недели у следствия не хватало прямых доказательств, чтобы восстановить полную картину ночи. Поиски Светланы продолжались почти два с половиной месяца. В них участвовали волонтёры. Горлов, по информации из материалов дела, появлялся на поисковых мероприятиях и помогал искать пропавшую. Эта деталь особенно возмутила родных Светланы после того, как появились сведения о переписке между фигурантами. В суде огласили SMS-сообщения Дениса Горлова, адресованные сообщнику. В одной из фраз он написал: «Нет тела — нет дела. А если и есть, то его надо к чему-то привязать. Например, к ДТП». Следствие расценило переписку как один из важных признаков причастности мужчин к сокрытию преступления.
Тело нашли в Ангаре через два месяца8 ноября 2012 года водолазы подняли тело Светланы Швецовой со дна Ангары. Место указал Николай Замолоцкий во время допроса. Следователи установили, что убитую завернули в ковёр и полиэтилен. К ногам прикрепили тяжёлую металлическую трубу. Сверху преступники привязали накачанную автомобильную шину. Такие действия, по версии следствия, должны были помешать обнаружению тела.
После находки дело получило новый импульс. Эксперты и следователи смогли проверить версию подозреваемых, изучить биологические следы и восстановить обстоятельства последних часов жизни Светланы. Замолоцкий во время допроса выдвигал версию о передозировке наркотиков. Он утверждал, что Светлана якобы сама употребила запрещённые вещества, после чего мужчины испугались ответственности. По его словам, они сожгли одежду девушки и сбросили её тело в реку. Экспертиза не подтвердила эту версию. В крови Светланы специалисты не обнаружили следов наркотиков. Они зафиксировали лишь незначительное количество алкоголя. Причиной смерти эксперты назвали травму шеи.
Следствие считало, что конфликт закончился смертью девушкиПо версии следствия, конфликт произошёл между Светланой Швецовой и Николаем Замолоцким. Правоохранители предполагали, что мужчина мог начать приставать к девушке либо оскорбить её. Точные причины ссоры в материалах, представленных суду, не получили исчерпывающего объяснения. Следствие полагало, что Замолоцкий ударил Светлану в шею, после чего она умерла. Денис Горлов, согласно этой версии, появился уже после смерти девушки. Вместо обращения к коллегам и медикам он помог знакомому скрыть следы преступления.
Расследование осложняли профессиональные знания фигурантов. Оба мужчины служили в полиции и понимали, как работают оперативники, как собирают улики и на что обращают внимание эксперты. Следователи считали, что подозреваемые использовали эти знания, чтобы запутать дело. После обнаружения тела правоохранители нашли в машине Дениса Горлова следы крови Светланы Швецовой. Полиграф тоже указал на вероятную причастность обоих мужчин к произошедшему. Однако результаты проверки на детекторе лжи сами по себе не определяют виновность человека и не заменяют судебное разбирательство. Николай Замолоцкий дал показания и указал место, где оставили тело девушки. Денис Горлов своей вины не признал.
Почему Горлов оказался на свободеСледствие задержало обоих фигурантов. Суд избрал Николаю Замолоцкому меру пресечения в виде ареста. Денис Горлов, напротив, получил подписку о невыезде. Такое решение вызвало сильную реакцию у семьи погибшей. Ирина Швецова не понимала, почему человек, которого следствие связывало с сокрытием тела и удалением данных с телефона её дочери, не находился в изоляторе. Родные Светланы продолжали добиваться более жёсткой оценки действий всех участников истории.
Суд переквалифицировал обвинениеСлушания по делу стартовали весной 2013 года в Куйбышевском районном суде Иркутска. Разбирательство продолжалось несколько месяцев. 25 ноября судья огласил приговор.
Суд не согласился с квалификацией по части 1 статьи 105 УК РФ — убийство. Действия Николая Замолоцкого переквалифицировали на часть 4 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшей. Замолоцкому назначили девять лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Такой исход стал тяжёлым ударом для родственников и друзей Светланы Швецовой. По их мнению, обстоятельства дела указывали на более тяжкое преступление. Близкие рассчитывали, что суд даст иную правовую оценку действиям обвиняемого. Как сообщали присутствовавшие на заседании, Николай Замолоцкий после оглашения решения ухмыльнулся. Денис Горлов, находившийся на свободе во время процесса, после заседания сел в автомобиль и уехал.