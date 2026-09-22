22 сентября 2026, 03:15

Фото: iStock/pmmart

История 28-летней сотрудницы банка Светланы Швецовой стала одним из самых громких уголовных дел Иркутска начала 2010-х годов. Девушка ушла на свидание с инспектором ДПС Денисом Горловым, а спустя несколько месяцев её тело нашли в Ангаре. Следствие заподозрило в причастности к произошедшему двух сотрудников полиции, но суд вынес приговор только одному из них. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Последнее свидание Мать начала поиски уже утром Полицейские утверждали, что довезли девушку домой Тело нашли в Ангаре через два месяца Следствие считало, что конфликт закончился смертью девушки Почему Горлов оказался на свободе Суд переквалифицировал обвинение Апелляция не изменила приговор

Последнее свидание

Мать начала поиски уже утром

Фото: iStock/YanC

Полицейские утверждали, что довезли девушку домой

Тело нашли в Ангаре через два месяца

Следствие считало, что конфликт закончился смертью девушки

Почему Горлов оказался на свободе

Фото: iStock/Rawf8

Суд переквалифицировал обвинение

Апелляция не изменила приговор