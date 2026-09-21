Рейсовый автобус с пассажирами влетел в дерево в одном регионе России: детали ДТП
В Томской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Мельниково — Бушуево. Информацию об этом распространил Telegram-канал «Я из Томска».
Согласно опубликованным данным, транспортное средство выбросило с дороги, после чего оно столкнулось с деревом. В результате происшествия часть пассажиров получила ушибы и сотрясения.
Один из участников аварии предположил, что причиной инцидента могло стать неудовлетворительное состояние грунтовой дороги. Местные жители неоднократно указывали на наличие крупных камней, которые повреждают колеса, а также на глубокую колею, приводящую к потере управления автомобилями. По словам сельчан, администрация не реагирует на их обращения с просьбой привести единственную дорогу в нормативное состояние.
Ранее смертельное ДТП произошло в Челябинске. Подробности — в нашем материале.
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