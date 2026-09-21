Рейсовый автобус с пассажирами влетел в дерево в одном регионе России: детали ДТП

21 сентября 2026, 14:53

Рейсовый автобус с пассажирами влетел в дерево в Томской области

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В Томской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Мельниково — Бушуево. Информацию об этом распространил Telegram-канал «Я из Томска».