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Рейсовый автобус с пассажирами влетел в дерево в одном регионе России: детали ДТП

Рейсовый автобус с пассажирами влетел в дерево в Томской области
Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В Томской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Мельниково — Бушуево. Информацию об этом распространил Telegram-канал «Я из Томска».



Согласно опубликованным данным, транспортное средство выбросило с дороги, после чего оно столкнулось с деревом. В результате происшествия часть пассажиров получила ушибы и сотрясения.

Один из участников аварии предположил, что причиной инцидента могло стать неудовлетворительное состояние грунтовой дороги. Местные жители неоднократно указывали на наличие крупных камней, которые повреждают колеса, а также на глубокую колею, приводящую к потере управления автомобилями. По словам сельчан, администрация не реагирует на их обращения с просьбой привести единственную дорогу в нормативное состояние.

Ранее смертельное ДТП произошло в Челябинске. Подробности — в нашем материале.

Никита Кротов

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