Российская воспитательница избивала детей и осталась на свободе

21 сентября 2026, 14:02

В Северодвинске экс-воспитательница получила три года условно за истязание малышей

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Суд Северодвинска в Архангельской области приговорил бывшую воспитательницу детского сада «Винни-Пух» к трем годам и месяцу лишения свободы условно. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.