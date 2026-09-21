Российская воспитательница избивала детей и осталась на свободе
Суд Северодвинска в Архангельской области приговорил бывшую воспитательницу детского сада «Винни-Пух» к трем годам и месяцу лишения свободы условно. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.
47-летнюю Ольгу З. признали виновной в жестоком обращении с малолетними и их истязании. Ее также лишили права работать с детьми на два года, а учреждение обязали выплатить 380 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевших.
По данным прокуратуры, женщина била троих воспитанников 2024 года рождения по голове, хватала их за руки и шею, а также толкала. Родители узнали о происходящем только после просмотра записей, сделанных одним из сотрудников.
Ранее сообщалось, что в элитном детском саду Bembi в Энгельсе Саратовской области воспитатели проигнорировали отек Квинке у двухлетнего ребенка. Мальчику на протяжении двух часов никто не вызвал скорую помощь.
Читайте также: