Ждал, пока жена уснёт: мужчина шесть лет совершал жестокие преступления против приёмных глухонемых дочерей — подробности шокируют

В Астраханской области произошла шокирующая трагедия. Мужчина, 39-летний Алексей (имя изменено), на протяжении нескольких лет насиловал дочерей своей сожительницы. Его действия не ограничивались лишь их домом, он также совершал преступления у родственников в Тамбове. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Мрачные тайны семейной жизни
Алексей жил с Мариной (имя изменено), у которой были две несовершеннолетние дочери, глухонемые девочки 2011 и 2013 годов рождения. Несмотря на то что семья выглядела спокойной и благополучной, за закрытыми дверями происходила настоящая катастрофа. Оба родителя не работали и жили на пособия. Никто не мог представить, что происходило по ночам, когда мать девочек засыпала.
Безмолвные жертвы
С января 2017 года Алексей начал насилие. Он поджидал момент, когда Марина уснет, и заходил в комнату к девочкам. За шесть лет мужчина совершил более ста насильственных действий сексуального характера. Некоторые из них происходили даже в Тамбове, когда семья навещала знакомых. Девочки долго молчали, что с ними происходит, но в какой-то момент решили рассказать матери.
Шокирующее признание
Когда девочки наконец открылись, Марина была в шоке. Она не могла поверить в то, что ее партнер, человек, которого она знала, мог сделать такое. Сразу после этого женщина обратилась в полицию. Правоохранительные органы быстро отреагировали и задержали Алексея.
Судебное разбирательство
После этого началось расследование. Алексей предстал перед судом, его приговорили к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, ему запретили занимать определенные должности на аналогичный срок.