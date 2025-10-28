Семеро взрослых и один ребенок пострадали при столкновении автобуса с трактором в Приморье

28 октября 2025, 05:24

Восемь человек пострадали при столкновении автобуса с трактором в Приморье

Фото: Telegram / @prim_police

В Приморском крае произошло ДТП с участием международного автобуса, в результате которого пострадали восемь человек, среди которых есть несовершеннолетний. Об этом проинформировала региональная полиция.