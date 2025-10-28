Семеро взрослых и один ребенок пострадали при столкновении автобуса с трактором в Приморье
В Приморском крае произошло ДТП с участием международного автобуса, в результате которого пострадали восемь человек, среди которых есть несовершеннолетний. Об этом проинформировала региональная полиция.
Авария случилась по вине 58-летнего водителя автобуса, который не смог выдержать безопасную дистанцию до впереди идущего трактора с прицепом и совершил столкновение с ним.
Транспортное средство следовало по международному маршруту «Владивосток — Суйфэньхэ». В момент аварии в салоне находилось 25 пассажиров.
Ранения получили водитель автобуса и семь пассажиров, среди которых 11-летний ребенок. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь на месте происшествия и направили их на амбулаторное лечение.
