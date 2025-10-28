Жители Ревды создали стихийный мемориал на месте гибели двух девочек в ДТП
Жители Ревды создали стихийный мемориал на месте ДТП, в котором погибли две маленькие девочки. Об этом сообщает телеграм-канал «Ревдинский рабочий».
На следующий день после трагедии возле импровизированного памятника продолжали собираться люди. Среди цветов и мягких игрушек находились и личные вещи детей — окровавленная шапочка и обувь. Погибшие оказались родными сестрами, им было семь и девять лет.
Напомним, смертельная авария произошла вечером 27 октября на улице Чехова. 37‑летний водитель «Лады» потерял управление и сбил трех девочек, которые стояли на тротуаре в ожидании зеленого света перед пешеходным переходом. После этого автомобиль продолжил движение и врезался в здание магазина.
В результате две школьницы скончались на месте от несовместимых с жизнью травм. Третья пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии — за ее жизнь борются врачи.
Также выяснилось, что виновник находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. После покупки машины в начале октября мужчина пристрастился к спиртному. Очевидцы не раз замечали его неадекватное поведение за рулем. Он часто превышал скорость и опасно маневрировал. В отношении него возбудили уголовное дело.
Читайте также: