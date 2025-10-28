В Москве подростки напали на сверстника, чтобы украсть его одежду
В московском районе Зябликово двое подростков 15 и 13 лет напали на своего сверстника, чтобы отнять у него одежду. Инцидент произошёл в подъезде одного из жилых домов, передаёт Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По данным следствия, злоумышленники угрожали школьнику ножом и требовали снять с себя вещи стоимостью более 19 тысяч рублей. После нападения подростки забрали похищенное и скрылись, однако вскоре их задержали сотрудники полиции.
В отношении нападавших возбудили уголовное дело по статье о разбое. Следственный комитет сообщает, что оба подростка полностью признали вину. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
