В Москве подростки напали на сверстника, чтобы украсть его одежду

28 октября 2025, 10:04

Фото: iStock/stefanamer

В московском районе Зябликово двое подростков 15 и 13 лет напали на своего сверстника, чтобы отнять у него одежду. Инцидент произошёл в подъезде одного из жилых домов, передаёт Telegram-канал «Осторожно, Москва».