«Жена не властна над своим телом, только муж»: матушка сбежала после 11 лет унижений и насилия батюшки. Раскрыты шокирующие подробности
Брак со священником часто кажется идеальным, но на практике все бывает иначе. Женщины, даже находясь в таких союзах, могут столкнуться с унижением, травлей и насилием. Алиса (все имена изменены редакцией), например, провела 11 лет в браке с батюшкой и родила троих детей. Три с половиной года назад она решилась уйти. Теперь, после долгого молчания, женщина поделилась своей историей. Подробнее о переживаниях россиянки читайте в материале «Радио 1».
Угрозы мужаМуж Алисы долгое время запугивал её, страх не оставлял девушку ни в браке, ни после его завершения. Он угрожал ей, что уничтожит её жизнь, отберёт детей и что никто ей не поверит. Мужчина служил в церкви священником и знал, что общественность будет на его стороне.
Знакомство с тираномАлиса познакомилась с ним через общих знакомых в Воронеже, когда училась в университете, а он — в семинарии. Сначала мужчина казался благородным и одухотворённым человеком, но вскоре после свадьбы и переезда в его родной город все изменилось. Как только они прибыли, он заявил, что не хочет больше притворяться и собирается жить так, как ему нравится.
Унижения и полный контроль мужаВскоре начались упрёки и унижения. Алиса оказалась под полным контролем мужа: он диктовал, как ей одеваться и даже с кем общаться. Она чувствовала себя одинокой в незнакомом городе, так как он не разрешал ей видеться с подругами. Священник убеждал, что её место — дома с детьми, а хобби и работа лишние. После рождения дочери они перестали спать в одной комнате. Муж объяснял это необходимостью высыпаться перед работой, хотя служил он всего пару раз в неделю. Когда ему хотелось близости, он просто приказывал Алисе укладывать детей и требовал приходить к нему.
«Жена не властна над своим телом, только муж», — говорил он ей.
Если она отказывалась, начинались скандалы. В последние годы он даже стал отправлять ей сообщения с напоминаниями.
Жизнь по чужому сценариюПраздники тоже проходили по его сценарию. Они отмечали их либо дома, либо с его родными и друзьями. У Алисы день рождения 22 июня, а у мужа — 23-го. За 11 лет совместной жизни они всего дважды праздновали её день рождения. Он считал, что нет смысла отмечать два праздника подряд, но на его день рождения никто её не поздравлял. Подаренные ей деньги она возвращала мужу как компенсацию за расходы на празднование.
Постоянные конфликтыУ Алисы с мужем было одно правило: его мнение всегда было правильным, а все остальные — неправильными. Если она пыталась возразить, это неизменно приводило к конфликту. Муж не сдерживался и мог накричать на детей, если они мешали ему спать до обеда. Даже самые мелкие шалости оборачивались наказанием. Однажды он ударил Алису по лицу на мероприятии с его друзьями, а дома продолжил «воспитание», доказывая свою правоту с пеной у рта.
Онажды их четырехлетний сын закапризничал, и муж закричал из своей комнаты, угрожая, что накажет его. Он выскочил и поднял руку на ребенка. Алиса попыталась успокоить его, но мужчина затащил её в спальню и швырнул на кровать, заявив, что не хочет, чтобы она мешала ему воспитывать детей. Матушка много раз просила его не бить малышей и показывала статьи авторитетных священников о том, что насилие недопустимо, но ничего не помогало.