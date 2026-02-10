Достижения.рф

Во Фрязино взорвался автомобиль: пострадал мужчина

Во Фрязино из-за взрыва автомобиля госпитализирован мужчина
Фото: Istock / halbergman

Во Фрязино произошёл взрыв в автомобиле, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.



Инцидент случился на железнодорожном переезде, что привлекло внимание экстренных служб и сотрудников правоохранительных органов.

По предварительным данным, причиной взрыва стало неизвестное устройство, находившееся в автомобиле марки Ниссан. Пострадавший — мужчина — получил травму ноги и был оперативно доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи. Его жизни, по данным источников, ничего не угрожает.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС, полиции и скорой помощи. Проводится осмотр автомобиля, оцеплена территория для предотвращения возможных угроз, а также ведётся проверка на наличие других опасных предметов.

Следователи и эксперты устанавливают точные обстоятельства ЧП и рассматривают все версии произошедшего.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0