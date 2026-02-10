Во Фрязино взорвался автомобиль: пострадал мужчина
Во Фрязино произошёл взрыв в автомобиле, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.
Инцидент случился на железнодорожном переезде, что привлекло внимание экстренных служб и сотрудников правоохранительных органов.
По предварительным данным, причиной взрыва стало неизвестное устройство, находившееся в автомобиле марки Ниссан. Пострадавший — мужчина — получил травму ноги и был оперативно доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи. Его жизни, по данным источников, ничего не угрожает.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС, полиции и скорой помощи. Проводится осмотр автомобиля, оцеплена территория для предотвращения возможных угроз, а также ведётся проверка на наличие других опасных предметов.
Следователи и эксперты устанавливают точные обстоятельства ЧП и рассматривают все версии произошедшего.
