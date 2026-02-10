Во Фрязино взорвался автомобиль: пострадал мужчина

10 февраля 2026, 21:02

Во Фрязино из-за взрыва автомобиля госпитализирован мужчина

Фото: Istock / halbergman

Во Фрязино произошёл взрыв в автомобиле, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.