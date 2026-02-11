«Бог Кузя» начал продвигать свою секту через секс-услуги и картины
Андрей Попов, известный как «бог Кузя» может получать более 12 миллионов рублей в месяц от сети массажных салонов, где предлагают интимные услуги. Telegram-канал Baza утверждает, что в деятельности задействованы как минимум 20 женщин.
Сообщается, что параллельно действует проект под брендом «Школа целителя Ивиаса», через который предлагаются различные духовные практики и курсы. В материалах говорится о «целительстве», работе с энергиями и возможности изменить жизненные обстоятельства. Клиентам также продают картины, которые позиционируются как инструменты для «гармонизации жизни» и эмоциональной поддержки. Средняя стоимость таких работ составляет около 10 тысяч рублей.
К проектам причастна скрипачка и заслуженная артистка России Анастасия Чеботарева, которая является одной из супруг Попова. Как оказалось, именно она делала журналисту издания массаж и в завершении предложила интим-услуги.
Кроме того секта активизировала деятельность в интернете. В каналах и аккаунтах на различных площадках пользователям предлагают заказать молитвы и духовную помощь. Некоторые обращения связаны с тяжелыми жизненными ситуациями и заболеваниями. Люди заказывают молитвы для помощи в лечении онкологии и поддержке солдат СВО.
Попова осудили по делу о мошенничестве и создании религиозной группы, однако после освобождения, как утверждается, продолжил развивать различные проекты. Подтверждения информации от правоохранительных органов о новых расследованиях пока не поступало.