«Бог Кузя» начал продвигать свою секту через секс-услуги и картины

11 февраля 2026, 11:33

Фото: iStock/yanik88

Андрей Попов, известный как «бог Кузя» может получать более 12 миллионов рублей в месяц от сети массажных салонов, где предлагают интимные услуги. Telegram-канал Baza утверждает, что в деятельности задействованы как минимум 20 женщин.





Сообщается, что параллельно действует проект под брендом «Школа целителя Ивиаса», через который предлагаются различные духовные практики и курсы. В материалах говорится о «целительстве», работе с энергиями и возможности изменить жизненные обстоятельства. Клиентам также продают картины, которые позиционируются как инструменты для «гармонизации жизни» и эмоциональной поддержки. Средняя стоимость таких работ составляет около 10 тысяч рублей.



К проектам причастна скрипачка и заслуженная артистка России Анастасия Чеботарева, которая является одной из супруг Попова. Как оказалось, именно она делала журналисту издания массаж и в завершении предложила интим-услуги.



