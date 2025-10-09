Школьники массово отравились по пути в санаторий в Кисловодске

09 октября 2025, 10:07

Фото: iStock/Iulianna Est

Ночью с 8 на 9 октября в Кисловодске произошло массовое отравление группы школьников, направлявшихся в санаторий. Всего 25 учащихся школы №110 из города Трёхгорный Челябинской области вместе с педагогами и родителями ехали поездом «Тында — Кисловодск».