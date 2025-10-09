Школьники массово отравились по пути в санаторий в Кисловодске
Ночью с 8 на 9 октября в Кисловодске произошло массовое отравление группы школьников, направлявшихся в санаторий. Всего 25 учащихся школы №110 из города Трёхгорный Челябинской области вместе с педагогами и родителями ехали поездом «Тында — Кисловодск».
Как пишет Teegram-канал Mash, 16 детей госпитализировали с диагнозом острый гастроэнтерит в Самарскую детскую инфекционную больницу. Остальные девять школьников отправлены домой после обследования.
Представители РЖД сообщили, что первые симптомы интоксикации у детей появились ещё до посадки в поезд. Сопровождающая группа отметила, что в школе недавно уже фиксировалась вспышка инфекции.
Читайте также: