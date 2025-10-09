Стало известно о состоянии ребёнка, которого отец выбросил с четвёртого этажа

09 октября 2025, 10:00

Рахматуллин: выброшенную с 4-го этажа девочку в Уфе поместили в операционную

Фото: Istock/Marija Stepanovic

В Уфе девочку, которую собственный отец выбросил с четвёртого этажа, экстренно доставили в операционную. Об этом сообщает министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. Его слова приводит «Лента.ру».





По словам Рахматуллина, медики оценивают состояние ребёнка как крайне тяжёлое, они проводят все необходимые процедуры, чтобы стабилизировать её. Глава ведомства заявил, что он лично держит на контроле лечение пострадавшей и её состояние.



Министр уточнил, что после падения с высоты бригада скорой помощи доставила пострадавшую в детскую городскую больницу №17.

«Врачи делают всё возможное, чтобы сохранить её жизнь», — подчеркнул Рахматуллин.