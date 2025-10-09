В Подмосковье два человека погибли в ДТП с каршерингом
В подмосковном Пушкине два человека погибли в дорожной аварии с участием автомобиля каршеринга. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Столкновение произошло в микрорайоне Дзержинец. Предварительная информация указывает, что столкнулись два легковых автомобиля. Машина каршеринга от мощного удара перевернулась на бок.
На место происшествия сразу выехали сотрудники экстренных служб. Следователи начали работу по установлению всех обстоятельств случившегося.
