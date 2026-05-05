Жестоко убил беременную жену и падчерицу, а затем поджег дом: за что Константин Капустин из Вологодской области расправился со всей семьей?
3 сентября 2020 года в деревне Ушаково Кич-Городецкого района Вологодской области загорелся частный жилой дом. После ликвидации пожара внутри здания обнаружили тела 31-летней женщины и ее пятилетней дочери. Тогда специалисты пришли к выводу, что обе погибшие скончались еще до возгорания. Позже судебно-медицинская экспертиза установила: смерть женщины и ребенка наступила в результате множественных колотых и резаных ранений. Следственные органы незамедлительно возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ. Подозреваемого задержали в кратчайшие сроки. Им оказался 25-летний Константин Капустин — супруг погибшей. Подробнее о трагедии — в материале «Радио 1».
Благополучная семья: никто не ожидал трагедииСледствие установило, что брак пары длился совсем недолго — всего несколько недель. Сам Константин Капустин работал пожарным, поэтому для окружающих семья выглядела благополучной и спокойной. Соседи и знакомые позже говорили, что не замечали признаков серьезных конфликтов и не могли предположить, что мужчина способен совершить особо тяжкое преступление.
После задержания Константин Капустин признал причастность к произошедшему и написал явку с повинной. Однако вскоре его поведение резко изменилось. Осознав тяжесть обвинений и перспективу пожизненного лишения свободы, мужчина решил скрыться. Находясь в районном отделе полиции, он выпрыгнул из окна второго этажа. При этом на руках у него оставались наручники.
Даже падение не остановило беглеца. Он быстро поднялся и покинул территорию отдела. После этого правоохранительные органы объявили его в розыск.
Где нашли Константина Капустина после побегаОднако долго скрываться мужчине не удалось. Жители района, узнав о побеге подозреваемого, стали внимательно присматриваться к незнакомцам и следили за подозрительными местами. Вскоре Капустина обнаружили в бане деревни Березовая Гора, расположенной примерно в 16 километрах от районного центра.
После того, как Константина нашли, он вновь попытался уйти от задержания. Мужчина побежал в сторону леса, а затем спрятался в водопропускной трубе под автомобильной дорогой. Сотрудники полиции вытащили его оттуда и повторно задержали.
Экспертиза раскрыла страшные детали убийстваВ ходе расследования вскрылись дополнительные обстоятельства трагедии. Погибшая женщина была беременной. Судебно-медицинские эксперты зафиксировали у нее не менее шести ножевых ранений.
Еще более тяжкими оказались обстоятельства гибели пятилетней девочки. Следствие установило, что ребенок пытался защитить мать и встал между ней и отчимом. За это девочка получила не менее 18 ударов ножом.
Эксперты также пришли к выводу, что в момент поджога дома ребенок еще оставался жив. Девочка умирала от полученных ранений, когда огонь уже распространялся по помещению.
Что рассказал обвиняемый на следственном экспериментеНа момент совершения преступления Константин Капустин находился в состоянии алкогольного опьянения. Знакомые и родственники позже сообщали, что обычно мужчина не злоупотреблял спиртным, однако в тот вечер его состояние резко изменилось.
Во время следственного эксперимента Константин Капустин подробно описывал события рокового вечера.
«Я пришел домой вечером. Проходил мимо них, они не поздоровались, и я не поздоровался. Потом я пошел на кухню и спонтанно взял самый большой нож», — рассказывал подозреваемый.Свое состояние в тот момент он характеризовал как смутное и плохо запомнившееся. Однако эпизод первого удара супруге, по его словам, остался в памяти. Говоря о падчерице, обвиняемый пояснял, что девочка пыталась защищать мать, а он отталкивал ребенка и не помнит момента нанесения ей ранений.
После убийства мужчина попытался избавиться от улик. Следствие установило, что сначала он перенес тело супруги в багажник автомобиля. Однако около трех часов ночи передумал и вернул тело обратно в дом. Позднее он облил помещение и тело горючей жидкостью, после чего устроил поджог. Именно так пожар и привлек внимание окружающих.
Отказ от признания вины в судеНа стадии предварительного расследования Константин Капустин активно сотрудничал со следствием. Однако в феврале 2021 года, когда дело поступило в суд, его позиция изменилась. Подсудимый заявил, что не убивал никого, а ранее оговорил себя. Побег из отдела полиции он объяснил страхом перед пожизненным наказанием.
При этом фигурант признал вину в поджоге дома. Таким образом, сторона защиты настаивала на версии, что мужчина не убивал потерпевших, но устроил пожар после случившегося.
Следователи собрали значительный объем доказательств. В материалы дела вошли результаты судебных экспертиз, свидетельские показания, а также подробные признательные объяснения самого обвиняемого, данные им ранее. Суд оценил отказ от признания вины как попытку избежать ответственности.
Дополнительное значение имела судебно-психиатрическая экспертиза. Специалисты признали Константина Капустина полностью вменяемым. Это означало, что в момент нападения и последующего поджога он осознавал характер своих действий.
Приговор судаНесмотря на тяжесть преступления, суд учел ряд смягчающих обстоятельств. К ним отнесли первоначальную явку с повинной, содействие раскрытию преступления на раннем этапе расследования, а также частичное добровольное возмещение имущественного ущерба. Отягчающих обстоятельств суд отдельно не установил.
Вместе с тем действия подсудимого квалифицировали по нескольким тяжким составам: убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью и с целью скрыть другое преступление, а также умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога.
По итогам рассмотрения дела Константину Капустину назначили пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.