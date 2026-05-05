Жестоко убил беременную жену и падчерицу, а затем поджег дом: за что Константин Капустин из Вологодской области расправился со всей семьей?

3 сентября 2020 года в деревне Ушаково Кич-Городецкого района Вологодской области загорелся частный жилой дом. После ликвидации пожара внутри здания обнаружили тела 31-летней женщины и ее пятилетней дочери. Тогда специалисты пришли к выводу, что обе погибшие скончались еще до возгорания. Позже судебно-медицинская экспертиза установила: смерть женщины и ребенка наступила в результате множественных колотых и резаных ранений. Следственные органы незамедлительно возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ. Подозреваемого задержали в кратчайшие сроки. Им оказался 25-летний Константин Капустин — супруг погибшей. Подробнее о трагедии — в материале «Радио 1».



Благополучная семья: никто не ожидал трагедии

Следствие установило, что брак пары длился совсем недолго — всего несколько недель. Сам Константин Капустин работал пожарным, поэтому для окружающих семья выглядела благополучной и спокойной. Соседи и знакомые позже говорили, что не замечали признаков серьезных конфликтов и не могли предположить, что мужчина способен совершить особо тяжкое преступление.

После задержания Константин Капустин признал причастность к произошедшему и написал явку с повинной. Однако вскоре его поведение резко изменилось. Осознав тяжесть обвинений и перспективу пожизненного лишения свободы, мужчина решил скрыться. Находясь в районном отделе полиции, он выпрыгнул из окна второго этажа. При этом на руках у него оставались наручники.

Даже падение не остановило беглеца. Он быстро поднялся и покинул территорию отдела. После этого правоохранительные органы объявили его в розыск.

Где нашли Константина Капустина после побега

Однако долго скрываться мужчине не удалось. Жители района, узнав о побеге подозреваемого, стали внимательно присматриваться к незнакомцам и следили за подозрительными местами. Вскоре Капустина обнаружили в бане деревни Березовая Гора, расположенной примерно в 16 километрах от районного центра.

После того, как Константина нашли, он вновь попытался уйти от задержания. Мужчина побежал в сторону леса, а затем спрятался в водопропускной трубе под автомобильной дорогой. Сотрудники полиции вытащили его оттуда и повторно задержали.

Экспертиза раскрыла страшные детали убийства

В ходе расследования вскрылись дополнительные обстоятельства трагедии. Погибшая женщина была беременной. Судебно-медицинские эксперты зафиксировали у нее не менее шести ножевых ранений.

Еще более тяжкими оказались обстоятельства гибели пятилетней девочки. Следствие установило, что ребенок пытался защитить мать и встал между ней и отчимом. За это девочка получила не менее 18 ударов ножом.

Эксперты также пришли к выводу, что в момент поджога дома ребенок еще оставался жив. Девочка умирала от полученных ранений, когда огонь уже распространялся по помещению.

Что рассказал обвиняемый на следственном эксперименте

На момент совершения преступления Константин Капустин находился в состоянии алкогольного опьянения. Знакомые и родственники позже сообщали, что обычно мужчина не злоупотреблял спиртным, однако в тот вечер его состояние резко изменилось.

Во время следственного эксперимента Константин Капустин подробно описывал события рокового вечера.

«Я пришел домой вечером. Проходил мимо них, они не поздоровались, и я не поздоровался. Потом я пошел на кухню и спонтанно взял самый большой нож», — рассказывал подозреваемый.
Свое состояние в тот момент он характеризовал как смутное и плохо запомнившееся. Однако эпизод первого удара супруге, по его словам, остался в памяти. Говоря о падчерице, обвиняемый пояснял, что девочка пыталась защищать мать, а он отталкивал ребенка и не помнит момента нанесения ей ранений.

После убийства мужчина попытался избавиться от улик. Следствие установило, что сначала он перенес тело супруги в багажник автомобиля. Однако около трех часов ночи передумал и вернул тело обратно в дом. Позднее он облил помещение и тело горючей жидкостью, после чего устроил поджог. Именно так пожар и привлек внимание окружающих.

Отказ от признания вины в суде

На стадии предварительного расследования Константин Капустин активно сотрудничал со следствием. Однако в феврале 2021 года, когда дело поступило в суд, его позиция изменилась. Подсудимый заявил, что не убивал никого, а ранее оговорил себя. Побег из отдела полиции он объяснил страхом перед пожизненным наказанием.

При этом фигурант признал вину в поджоге дома. Таким образом, сторона защиты настаивала на версии, что мужчина не убивал потерпевших, но устроил пожар после случившегося.

Следователи собрали значительный объем доказательств. В материалы дела вошли результаты судебных экспертиз, свидетельские показания, а также подробные признательные объяснения самого обвиняемого, данные им ранее. Суд оценил отказ от признания вины как попытку избежать ответственности.

Дополнительное значение имела судебно-психиатрическая экспертиза. Специалисты признали Константина Капустина полностью вменяемым. Это означало, что в момент нападения и последующего поджога он осознавал характер своих действий.

Приговор суда

Несмотря на тяжесть преступления, суд учел ряд смягчающих обстоятельств. К ним отнесли первоначальную явку с повинной, содействие раскрытию преступления на раннем этапе расследования, а также частичное добровольное возмещение имущественного ущерба. Отягчающих обстоятельств суд отдельно не установил.

Вместе с тем действия подсудимого квалифицировали по нескольким тяжким составам: убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью и с целью скрыть другое преступление, а также умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога.

По итогам рассмотрения дела Константину Капустину назначили пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
Дайана Хусинова

