К озеру Любви за женихом: Появились подробности пропажи двух туристок в горах КЧР
Туристки из Астрахани, пропавшие в горах Карачаево-Черкесии, направлялись к озеру Любви, известному своим романтическим преданием. Согласно легенде, купание в этом озере и бросание монетки в воду могут помочь найти свою вторую половинку. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
24-летняя Дарья П. и её 23-летняя подруга Виктория Г. из Астрахани отправились в поход 24 апреля из города Теберда Карачаевского района. Вика возглавила группу, а Даша вела путевой дневник в социальных сетях, где рассказывала о планах путешествия. Она сообщила, что они будут находиться на Кавказе с конца апреля до 3 мая, а 4 мая у них был резервный день. В случае дальнейших проблем они планировали обратиться в МЧС.
Последний раз туристки связались со спасателями накануне около 14:30, попросив о помощи из-за резкого ухудшения погоды. После этого связь с Викой и Дашей была потеряна. На маршруте группы одной из последних точек была высота 2400 метров, где расположено озеро Любви. По легенде, искупавшись в этом озере и бросив монетку, можно найти жениха. Далее группа планировала спуститься в Архыз.
Читайте также: