Неизвестный открыл стрельбу недалеко от Белого дома
Во время выступления президента США Дональда Трампа в Белом доме недалеко от места событий прозвучали выстрелы. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
Выступление главы государства, посвященное встрече с лидерами малого бизнеса, пришлось перенести. Сотрудники Секретной службы оперативно приняли меры безопасности и эвакуировали всех журналистов в зал для пресс-конференций.
Правоохранительные органы сообщили, что возле Монумента Вашингтона силовики ликвидировали одного человека. При этом, по предварительной информации, в результате перестрелки есть пострадавший.
Вероятно, нападавший пытался прорваться к Белому дому, а его целью был Трамп. Напомним, ранее на мероприятии с участием американского лидера раздались выстрелы.
Читайте также: