Жестокое убийство в Башкортостане, потрясшее страну: за что 22-летний мужчина изрезал и закопал мать своего нерожденного ребенка
В декабре 2017 года в Башкортостане произошло преступление, жертвой которого стала 33-летняя жительница Уфы Зайнаб Аглямова. На тот момент она была на шестом месяце беременности. Женщину лишил жизни отец её будущего ребёнка — Антон Нинчу. Подробнее о жестоком убийстве расскажет «Радио 1».
Кто такая Зайнаб АглямоваЗайнаб получила профессию учителя музыки в колледже и поступила в Уфимский педагогический университет, но была вынуждена оставить образование ради семьи и воспитания сына. Её первый брак оказался неудачным: супруг злоупотреблял алкоголем и не проявлял интереса к жене и ребёнку.
После развода Зайнаб самостоятельно воспитывала сына, а родители помогали ей справляться с трудностями.
Судьбоносная встреча: отношения с Антоном НинчуВ 2016 году Зайнаб познакомилась с 22-летним Антоном Нинчу в очереди ресторана быстрого питания. Молодой человек родом из Кемерово, детство провёл в Казахстане и Миассе, а после переезда в Уфу устроился монтёром на железной дороге.
Между ними завязались отношения, которые сами партнёры изначально называли «связью без обязательств».
«Мы как-то сразу договорились, что никаких серьезных отношений у нас не будет. Нам просто было хорошо вместе, но связывать свои жизни и делиться проблемами не хотелось никому из нас», — говорил Антон.Позже Антон честно сообщил Зайнаб, что встретил другую девушку — Анфису, с которой собирался связать жизнь. Вскоре женщина забеременела и Антон сделал ей предложение. Несмотря на это, связь между Нинчу и Аглямовой продолжалась.
«Мы продолжили встречаться, пару раз в месяц я заезжал за ней, и мы ехали кататься по городу. И хотя дома меня ждала жена, меня продолжало тянуть к Зайнаб. Она не грузила меня проблемами, была всегда веселая и безотказная. А потом появились проблемы с наркотиками, и мне никогда это не нравилось», — делился Нинчу.
Беременность и конфликт интересовВ 2017 году Зайнаб узнала, что ждет ребенка. Сначала она сомневалась, стоит ли сохранять беременность, даже приобрела препараты для прерывания. Однако все же решила родить, заручившись поддержкой семьи. Женщина заявила Антону, что справится самостоятельно.
Новость вызвала у Антона агрессию. Он настаивал на аборте, опасаясь, что жена узнает правду об изменах. Зайнаб твёрдо отказалась. Более того, она предупредила, что в случае давления расскажет всё его супруге.
Последняя поездка: роковой вечер декабряВ начале декабря 2017 года Антон предложил Зайнаб встретиться и «поговорить о будущем». Женщина согласилась, надеясь наладить отношения. По пути за город между ними вновь возник конфликт. Когда Зайнаб заявила, что находится на шестом месяце беременности и не собирается отказываться от ребёнка, Нинчу потерял контроль над собой.
Остановив машину, он вытолкнул её из салона и нанёс смертельные ножевые ранения. Затем оттащил тело к лесу и скрыл следы преступления. На следующий день он вернулся на место и закопал тело, маскируя могилу досками и тяжёлым ящиком.
Исчезновение и поиски ЗайнабРодные сразу заподозрили неладное: Зайнаб никогда не исчезала без предупреждения. Телефон был отключён, а её 14-летний сын ждал мать дома. Через три дня отец обратился в полицию, а мать пыталась дозвониться Антону, но тот отрицал, что видел женщину.
Три месяца спустя Нинчу сам пришёл в полицию и признался в содеянном. Родители Аглямовой получили трагическую новость: их дочь мертва, а убийцей оказался отец её нерождённого ребёнка.
Версия убийцы: ложь и попытка оправдатьсяНа допросах Антон отрицал умышленное убийство. Он утверждал, что Зайнаб якобы употребляла наркотики и скончалась от передозировки. Нинчу говорил, что пытался «спасти» её, делая надрезы ножом, как в фильмах, но следствие опровергло эти слова.
В крови погибшей не нашли наркотических веществ. Более того, улики указывали на прямой умысел: убийство беременной женщины.
«Я нечаянно зарезал женщину, а потом испугался и закопал ее. Сам не знаю, как так вышло. Могу показать, где спрятал труп», — рассказывал позже преступник.
Суд и приговорВерховный суд Башкортостана признал Антона Нинчу виновным в убийстве Зайнаб Аглямовой. Он получил 15 лет колонии строгого режима и дополнительное ограничение свободы на 1 год. Суд обязал выплатить родителям погибшей компенсацию в размере 1 млн рублей.
Мужчина стал виновником гибели не только 33-летней женщины, но и её нерождённого ребёнка. По данным на 2025 год, Антон Нинчу продолжает отбывать наказание в колонии строгого режима.