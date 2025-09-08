Подростки втягивали в долги и займы жителей Подмосковья через свидания
В социальных сетях появилась информация о том, что в Химках приезжие вовлекают несовершеннолетних в противоправную деятельность. Подробности сообщает пресс-служба СК РФ.
Стало известно, что девушки знакомятся с молодыми людьми на сайтах знакомств, а затем приглашают их в подставные заведения. Там мошенники совершают действия, которые приводят к денежным долгам у потерпевших.
Если мужчины отказываются платить, злоумышленники заставляют их оформлять кредиты и займы. Следственные органы СК России по Московской области расследуют по данному факту уголовное дело.
Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Яковлеву Я. А. доложить о ходе расследования и об установленных обстоятельствах. Исполнение данного поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.
