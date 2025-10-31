Жили раздельно и связаны с США: в эфире «Пусть говорят» шокирующие детали исчезноваения семьи Усольцевых. О чем молчит их сын?
В студии программы «Пусть говорят» вновь обсуждается тревожная история семьи Усольцевых, бесследно пропавшей в сибирской тайге. Сын Ирины Даниил с грустью констатирует, что с момента последнего эфира никакой новой информации о судьбе его родителей, их маленькой дочери и собаки так и не поступило. Однако эксперты уверены — он что-то скрывает. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Семья Усольцевых бесследно исчезла в тайгеВ конце сентября 2025 года в Красноярском крае произошла громкая и до сих пор полная загадок история: без следа исчезла семья Усольцевых — 48-летняя психолог Ирина Усольцева, ее 64-летний супруг Сергей и пятилетняя дочь Арина. С момента исчезновения семья не выходила на связь, а все попытки найти их пока не увенчались успехом.
Сомнительные зацепки и странное поведение сынаНедавно одной из сомнительных зацепок в поисках семьи стало сообщение о якобы появившихся в Новосибирске Усольцевых. Редакция программы даже передала их сыну Даниилу точный адрес, где, по словам свидетеля, его родители были замечены — сильно похудевшими и без ребенка. Однако молодой человек отнесся к этой информации с большим недоверием.
«К сожалению, новых вестей до сих пор нет. Но я настроен скептически. Слишком много людей с нездоровой психикой пишут о моих родителях. Если бы это была правда, почему же их до сих пор не нашли?» — задается вопросом Даниил.Профайлер уверен, парень либо знает какую-то информацию и переживает, что это будет раскрыто, либо ему абсолютно все равно на судьбу своих родственников. В то же время друг Данила Владислав уверен, что Усольцевы сбежали. По его версии, у семьи могли возникнуть проблемы с бизнесом.
«Помощь экстрасенсов»Особенно циничными выглядят попытки мошенничества под видом помощи. Как рассказала одна из участниц поискового отряда, все чаще стали поступать предложения от так называемых экстрасенсов, которые требуют денежное вознаграждение за свою «работу».
«Как-то раз позвонила женщина, назвавшая себя практиком-эзотериком, и заявила, что готова сообщить, где находятся Усольцевы. Однако она сразу предупредила, что не работает бесплатно. За «энергетическое сканирование» каждого члена семьи она запросила по сто тысяч рублей. То есть общая сумма за информацию о супругах и их дочери составила триста тысяч», — сообщила волонтер.
Новые детали и старые загадки: что известно о семьеВ ходе расследования всплыла еще одна странная деталь. По словам соседей, в последнее время супруги Усольцевы не жили вместе под одной крышей. Ирина с дочерью проживала в Сосновоборске, а Сергей приезжал к ним из загородного дома в Лесогорске лишь раз в несколько дней, чтобы привезти продукты.
Несмотря на все усилия, установить, что же на самом деле произошло с семьей, так и не удалось. Среди знакомых преобладает версия о «человеческом факторе»: возможно, супруги стали жертвой конфликта, их насильно куда-то увезли, либо они сами заблудились. Однако ни одна из этих теорий не находит веских доказательств.
Опытные поисковики отмечают абсурдность исчезновения в той конкретной местности.
«С самого начала нас насторожило, что люди могли пропасть именно там. На эту гору ведет широкая, до 10 метров, лесовозная дорога, по которой ходит транспорт. Свернуть с нее практически невозможно. Даже если бы они ушли искать собаку, они в любом случае вышли бы к этой дороге, которая ведет к поселку. Что касается диких зверей... они не могли бы уничтожить все следы до последнего атома. Что-то обязательно должно было остаться», — говорит участник экспедиции.Подруга Ирины, психолог Альбина Вильмова сообщила в эфире программы, что пропавшие без вести в тайге Усольцевы вместе занимались психологическими тренингами. Они посещали телесно-ориентированные групповые тренинги в Красноярске, где она и познакомилась с ними в 2017 году. На тот момент Сергей и Ирина уже были в браке. Близкие друзья семьи утверждают, что им не требовалась психологическая помощь — они ходили на тренинги, чтобы «наполнить свою жизнь радостью и углубить ощущения». Подруга семьи также отметила, что желание участвовать в этих занятиях было взаимным.
Журналист Анна Соколова выяснила, что Сергей в конце 90-х возглавлял международный центр развития. Он тесно сотрудничал с США. В последнее время он вел другой бизнес, на который также получил гранты. Накануне исчезновения он как раз должен был отчитаться за выделенные ему средства.
Приглашенный в студию шаман выдвинул свою версию случившегося. По его мнению, Усольцевы повстречались с преступниками в тайге. Мужчину и женщину убили, а маленькую Арину похитили.