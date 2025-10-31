Жили раздельно и связаны с США: в эфире «Пусть говорят» шокирующие детали исчезноваения семьи Усольцевых. О чем молчит их сын?

31 октября 2025, 10:00

В студии программы «Пусть говорят» вновь обсуждается тревожная история семьи Усольцевых, бесследно пропавшей в сибирской тайге. Сын Ирины Даниил с грустью констатирует, что с момента последнего эфира никакой новой информации о судьбе его родителей, их маленькой дочери и собаки так и не поступило. Однако эксперты уверены — он что-то скрывает. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Семья Усольцевых бесследно исчезла в тайге

Сомнительные зацепки и странное поведение сына

«К сожалению, новых вестей до сих пор нет. Но я настроен скептически. Слишком много людей с нездоровой психикой пишут о моих родителях. Если бы это была правда, почему же их до сих пор не нашли?» — задается вопросом Даниил.

«Помощь экстрасенсов»

«Как-то раз позвонила женщина, назвавшая себя практиком-эзотериком, и заявила, что готова сообщить, где находятся Усольцевы. Однако она сразу предупредила, что не работает бесплатно. За «энергетическое сканирование» каждого члена семьи она запросила по сто тысяч рублей. То есть общая сумма за информацию о супругах и их дочери составила триста тысяч», — сообщила волонтер.

Новые детали и старые загадки: что известно о семье

«С самого начала нас насторожило, что люди могли пропасть именно там. На эту гору ведет широкая, до 10 метров, лесовозная дорога, по которой ходит транспорт. Свернуть с нее практически невозможно. Даже если бы они ушли искать собаку, они в любом случае вышли бы к этой дороге, которая ведет к поселку. Что касается диких зверей... они не могли бы уничтожить все следы до последнего атома. Что-то обязательно должно было остаться», — говорит участник экспедиции.

