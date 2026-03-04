Российский школьник спас себя и отца от расправы из ревности
В Иркутской области осудят двоих местных жителей, обвиняемых в покушении на убийство мужчины и его малолетнего сына. Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону.
По версии следствия, в начале мая 2025 года житель Железногорска-Илимского из ревности решил расправиться со знакомым. Для этого он привлек своего приятеля. Когда потерпевший подъехал с сыном к парковке возле дома, злоумышленники напали на него. Один из них удерживал мужчину на переднем сидении, другой душил его строительными стяжками — все происходило на глазах у ребенка, который также находился в салоне.
Мальчика ударили в грудь, однако он, несмотря на угрозы убийством и физическое превосходство нападавших, сумел вырваться, выбраться из машины и позвать на помощь прохожих. Преступники испугались, не доведя преступный умысел до конца, и скрылись, но позже их задержала полиция. Сейчас они ожидают суда.
