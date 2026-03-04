Два человека погибли в ДТП с маршруткой и грузовиком в Подмосковье
Два человека погибли и шесть пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД региона.
Смертельная авария произошла сегодня около 07:55 на 41-м километре трассы «А-107» (Малое московское кольцо) в Пушкинском городском округе. В настоящее время на месте работают автоинспекторы. Все причины и обстоятельства ДТП выясняются.
По данным MK.RU, в связи с трагедией возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров. Среди пострадавших, подчеркнули в региональной прокуратуре, есть 12-летний ребенок.
Ранее страшная авария в Удмуртии унесла жизнь шестилетней девочки.
Читайте также: