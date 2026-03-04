В Челябинске под окнами дома нашли тело 11-летней школьницы
В Челябинске под окнами многоэтажного дома в микрорайоне «Парковый» обнаружили тело 11-летней школьницы. Об этом сообщает портал 74.ru.
Девочку нашли 3 марта возле подъезда жилого дома. По информации источников издания, незадолго до гибели она разослала друзьям прощальные сообщения. Их содержание не раскрывается.
Также сообщается, что незадолго до трагедии умер отец школьницы. Стало известно, что девочка тяжело переживала эту потерю.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Правоохранительные органы проводят проверку.
